Budowa farmy słonecznej Wielbark dobiega końca Alert

Zakończono ostatni etap montażu paneli na terenie inwestycji Energi Wytwarzania – farmie fotowoltaicznej Wielbark. Zainstalowano niemal 105 tysięcy sztuk o łącznej mocy około 48 MW. Farma będzie składać się z niemal 150 tysięcy paneli o łącznej mocy 62 MW. Ma ruszyć w 2023 roku, po ukończeniu rozbudowy pobliskiego Głównego Punktu Zasilania.

fot. Energa

PV Wielbark to obecnie jedna z największych budowanych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce. Docelowo dysponować ma mocą zainstalowaną około 62 MW, z czego około 54 MW posiada wsparcie w ramach aukcji OZE. Inwestycja budowana jest etapami, a poszczególne instalacje uruchamiane są po przyłączeniu do sieci.

– Dotychczas wybudowano i przyłączono do sieci instalacje o łącznej mocy około 12 MW. W 2023 roku Energa Wytwarzanie planuje zwiększyć moc farmy o 50 MW, co sumarycznie da 62 MW mocy zainstalowanej. Cała inwestycja, ma się finalnie zakończyć latem 2023 roku – mówi Jan Karasowski z Biura Rozwoju, Innowacji i Regulacji Energi Wytwarzania.

Obecnie prowadzone są jeszcze prace związane z systemami łączności, zabezpieczeń oraz monitoringu, a także prace porządkowe na terenie całej inwestycji.

Łączna powierzchnia farmy PV Wielbark to około 119 ha. Jej realizacja wymagała pozyskania 56 pozwoleń na budowę i wymaga użycia blisko dwóch i pół tysięcy ton stali. Całość składać się będzie łącznie z niemal 150 tysięcy paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 330 do 530 W. Instalacje będą obsługiwane przez 337 inwerterów (falowników).

Gotowe do przyłączenia

Kolejnym etapem projektu jest rozbudowa Głównego Punku Zasilania Wielbark, co pozwoli na przyłączenie farmy do sieci elektroenergetycznej przez Energę Operatora. Szacunkowo farma będzie mogła produkować rocznie około 62 GWh energii elektrycznej, co pozwoli zasilić około 31 tysięcy gospodarstw domowych. Inwestorem przedsięwzięcia jest firma Agro Artim Elewatory z Mławy, a generalnym wykonawcą – Artimex SA. Wartość inwestycji, łącznie z gruntem, szacowana jest na około 200 mln zł.

Energa/Jakub Sadowski