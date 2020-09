Na łamach FAZ premier Morawiecki domaga się zatrzymania Nord Stream 2 Alert

fot. KPRM

Nord Stream 2 już kosztował Europę zbyt drogo, a stawka, czyli unijne bezpieczeństwo, wiarygodność i niezależność, z roku na rok rośnie – napisał premier Mateusz Morawiecki w artykule dla Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Morawiecki dla FAZ

W artykule pod tytułem „Test europejskiej solidarności” szef polskiego rządu napisał, że budowa gazociągu Nord Stream 2 „rozsadza unijną politykę energetyczną od wewnątrz”. – Uzależnia Europę od dostaw rosyjskiego gazu, zapewniając zastrzyk finansowy rosyjskim oligarchom. Najbardziej niebezpieczne jest jednak to, że pod przykrywką współpracy gospodarczej Rosja zyskuje wpływ na zachowanie jednego z najważniejszych partnerów gospodarczych i politycznych UE i NATO – na Niemcy – dodał. Zdaniem premiera Rosja „nie stroni od prób neoimperialnych, prowadzących do rozchwiania międzynarodowej sytuacji i konfliktów”. – Prowadzi nieustanną wojnę hybrydowo-informacyjną, której celem są zarówno pojedyncze osoby, jak i całe państwa. Zachód musi w końcu się z nią odpowiedzialnie zmierzyć. Nie wystarczy przyjąć do wiadomości, że zachodnia demokracja i wolność słowa nie są dla Rosji w pełni do zaakceptowania. Musi iść za tym wyciągnięcie wniosków dotyczących politycznej, gospodarczej i energetycznej współpracy z Moskwą – napisał szef rządu.

– Dla Rosji jedyny argument to argument siły: przemoc, zastraszenie i represje. Paradoksalnie, działania te oznaczać mogą słabość i lęk przed własnym społeczeństwem, które kiedyś upomni się, tak jak na Białorusi, o prawo głosu – dodał. Premier ocenił, że „próba otrucia głównego opozycyjnego działacza zakazanym środkiem chemicznym na dwa dni przed debatą na temat relacji Unii Europejskiej z Rosją, która miała odbyć się w Berlinie, stanowi wyzwanie rzucone całej demokratycznej wspólnocie”. – Nie da się grozić Rosji palcem na odległość, a następnie wikłać się z Gazpromem w projekt Nord Stream 2 – napisał Morawiecki. – Jedynym racjonalnym wyjściem powinno być zamknięcie realizacji projektu Nord Stream 2. To nie tylko głos Polski, podobnego zdania są też niemieccy politycy, na czele z Norbertem Roettgenem czy Friedrichem Merzem – podkreślił polski premier w artykule opublikowanym przez FAZ.

Polska Agencja Prasowa/Frankfurter Allgemeine Zeitung/Michał Perzyński