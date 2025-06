Transformacja energetyczna to szansa dla inwestorów

Prezentacja raportu Zielone Finanse w Polsce 2024" na European Financial Congress. Źródło: Screen / YouTube / EKF

– Transformacja (energetyczna – red.) to jest najpewniej najlepsza okazja inwestycyjna, która wydarzyła się od paru dekad – powiedział Piotr Dmuchowski, prezes PFR TSI w trakcie omówienie raportu „Zielone Finanse w Polsce 2024″, która odbyła się na European Financial Congress.

W trakcie European Financial Congress odbyła się premiera raportu „Zielone Finanse w Polsce 2024”.

– Jest to ważny dokument, służący jako głos polskiej platformy do spraw zrównoważonego finansowania. Głosu rynku skupiającym wokół siebie największych przedstawicieli finansowych, przedsiębiorców, regulatorów i wszystkich instytucji zainteresowanych zrównoważonym rozwojem – powiedziała Agnieszka Słomka-Gołębiowska, profesor SGH i przewodnicząca rady nadzorczej mBank.

Walka z globalnym zagrożeniem

Raport przedstawił Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland i przedstawiciel UNOPS w Polsce.

Dokument składa się z czterech bloków tematycznych:

Stan i perspektywy zielonych finansów w Polsce i na świecie;

Platforma Zrównoważonych Finansów;

Głos Rynku;

Wyróżnione prace dyplomowe.

Wyszkowski określił pierwszy segment jako najważniejszy. Wspomniał, że drugi jest nowym blokiem, dodanym w tym roku, a ostatni dotyczący prac studenckich występuje po raz drugi w raporcie.

– Raport ma jeden główny cel. Chcemy pokazać że jest problem, globalny i planetarny – zmiana klimatu. Musimy z tym walczyć – powiedział Kamil Wyszkowski.

Małe fundusze na transformację energetyczną

Autorzy raportu przytaczają dane według, których przez 60 lat średnia temperatura powietrza wzrosła o około dwa stopnie.

Wyszkowski wskazuje na raport mówiąc, że rośnie przepływ kapitału w kierunku ESG, co jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny. W 2023 roku wyniósł 2492 miliardów dolarów. W 2022 roku było to 2078 miliardy a w 2020 roku 1460 miliardów.

– Pytanie czy rok 2024 i 2025 nie będzie korektą. Jeżeli tak to pytanie gdzie – zastanawia się Wyszkowski.

Autorzy raportu zauważają również, że polepszyła się sytuacja w dostępie do energii. W 2015 roku pozbawionych było jej 975,5 miliardów osób. Obecnie jest to 685 milionów

Wyszkowski zauważa, że mimo dynamicznego wzrostu nakładów na energetykę nie są one wystarczające by utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 ͦC.

W raporcie stwierdzono, że „rosnące nakłady na zbrojenia pogłębiają inwestycyjny deficyt w transformacji energetycznej”.

– Dochodzi do kanibalizowania pieniędzy, które idą na zbrojenia a mogłby iść na coś innego. Niby jest to oczywiste, ale warto spojrzeć na relacje między jednym zjawiskiem a drugim – powiedział Kamil Wyszkowski.

Komentarz sektora bankowego

Po omówieniu raportu problem finansowania omówili członkowie panelu:

– Aby udzielić finansowania potrzebujemy mieć dwa podstawowe zasoby: płynność i kapitał. Wydaje się, że płynności w sektorze bankowym jest dużo. Ona w tej chwili jest w dużej mierze lokowana w obligacjach skarbowych. Z kapitałem nie wygląda tak pozytywnie. W związku z tym wszelkiego rodzaju instrumenty wsparcia i współpraca z sektorem publicznym może nam pomóc – powiedział Jarosław Rot dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas Polska.

– Nie uzdrowimy rynku zielonych obligacji jak nie będziemy mieli rynku obligacji korporacyjnych. Najpewniej podobnie będzie z finansowaniem bankowym, które […] w Polsce pewnie będzie zawsze dominowało, bo taki mamy model całego rynku finansowania – zauważył Piotr Dmuchowski, prezes PFR TSI.

– Transformacja to jest najpewniej najlepsza okazja inwestycyjna, która wydarzyła się od paru dekad […] Jest szczególnie istotna w tej części świata – dodał.

– Świat obecnie inwestuje dwa razy więcej w zieloną energię niż paliwa kopalne – wskazał Kamil Wyszkowski.

Czyste Powietrze do poprawy

– Program Czyste Powietrze jest dramatyczny. Gdy został wprowadzony, trzy osoby z mojego zespołu, z wyższym powietrzem próbowały zrozumieć jak złożyć wniosek. Nie dawaliśmy rady. To program który był adresowany do trzech milionów domów i obszarów wiejskich […] W kontrze do tego jest Mój Prąd. 1,4 miliona prosumentów na pięć milionów budynków. Prosty program, nie z super dużym impulsem ekonomicznym. Zbudowano ekonomikę i zaangażowanie sektora bankowego. Jaki efekt? Niesamowity – zaopiniował Jarosław Rot

– Nie musimy zabezpieczać programu Czyste Powietrze na wypadek wszystkich wyłudzeń. Swoją drogą gdyby to był prosty program to by nie generował tych wyłudzeń – dodał dyrektor wykonawczy BNP Paribas.

Marcin Karwowski