Fit for 55, czyli pakiet unijny na lata. O co w nim chodzi?

Pakiet Fit for 55, zbiór wytycznych w drodze Unii Europejskiej do osiągnięcia 55 procent redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, ma przyspieszyć dekarbonizację energetyki i przemysłu. Setki stron regulacji rodzą pytania opinii publicznej i narażają ją na niedopowiedzenia. Forum Energii tłumaczy na czym polega pomysł UE, zaakceptowany niedawno przez państwa członkowskie.

Pakiet Fit for 55, składający się z rewizji istniejących dyrektyw i rozporządzeń oraz propozycje nowych aktów prawnych, to jeden z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Został zaproponowany w 2021 roku przez Komisję Europejską i trzy lata później doczekał się akceptacji wszystkich państw członkowskich.

Przeciwnicy rozwiązania podnosili, że osiągnięcie wspomnianego celu co najmniej 55 procent do 2030 roku (w porównaniu do 1990 roku) to nierówna zasada, uderzająca w państwa niegotowe na tak szybkie zmiany. Forum Energii, think tank ds. transformacji energetycznej w Polsce opublikował raport, w którym tłumaczy, czym jest pakiet i jak wygląda jego najbliższa przyszłość.

Obowiązek czy nie?

Eksperci Forum podkreślają, że cel redukcji emisji gazów cieplarnianych nie oznacza, że wszystkie państwa członkowskie mają go w równomiernym stopniu wypełnić.

– Cele i wytyczne dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych czy rozwijania źródeł odnawialnych rozkładają się w różny sposób, w zależności od sektora, warunków i możliwości finansowych państw. […] Zobowiązania pakietu Gotowi na 55 (ang. Fit for 55 – przyp. red.) oznaczają na poziomie UE zwiększenie tempa dekarbonizacji – w pierwszej kolejności sektora energetycznego oraz przemysłu energochłonnego. Ponadto kolejne sektory (budynki oraz transport) stopniowo będą obejmowane systemem handlu emisjami (tzw. ETS2) – czytamy w analizie.

Forum Energii zaznacza, że przepisy zawarte w pakiecie Fit for 55 mają na celu nie tylko redukcję emisji, która ma umożliwić powstrzymanie zmiany klimatu, ale też modernizację unijnej gospodarki. Tym samym ma zmniejszyć się zapotrzebowanie na import paliw kopalnych. W przypadku Polski to około 130 mld złotych rocznie.

Szybsze odejście od węgla

Think tank dzieli publikację na podrozdziały i wskazuje główne zmiany i założenia przepisów pakietu w dziewięciu obszarach tematycznych. To swego rodzaju mapa obrazująca zmiany w sektorach: OZE, budownictwa, transportu, przemysłu, nowych technologii, wodoru, finansów, jakości powietrza i rolnictwa.

– Zobowiązania pakietu Gotowi na 55 na poziomie unijnym oznaczają w pierwszej kolejności przyspieszoną dekarbonizację sektora energetycznego (wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła), który już pod koniec lat 30. ma być niemal w pełni zdekarbonizowany. Poza wycofaniem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o węgiel oraz zmniejszeniem udziału gazu ziemnego, w niedalekiej przyszłości niezbędny będzie także rozwój technologii wychwytu i magazynowania CO2. Równocześnie powinna nastąpić dekarbonizacja sektora przemysłu energochłonnego, który będzie podlegał stopniowej elektryfikacji oraz w większym stopniu będzie opierał się na paliwach odnawialnych – czytamy.

Cały raport można znaleźć tutaj.

– W niniejszym opracowaniu w zwięzłej formie przedstawiamy fakty i liczby wynikające z prawa unijnego. Chcemy, żeby na tej podstawie każdy mógł sam wypracować sobie zdanie na ten temat. Liczymy też na to, że po zaprzysiężeniu Prezydenta, zarówno rząd, jak i pałac prezydencki będą mogli skupić się na wdrażaniu potrzebnych w Polsce reform, odsuwając na bok hiperboliczne narracje o szkodliwości unijnej polityki transformacyjnej – podsumowuje Forum Energii.

Jędrzej Stachura