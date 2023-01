Forum Energii: Gaz znika z rynku mocy, a wchodzą magazyny energii (ANALIZA) Energetyka

– Choć polskie spółki energetyczne nie zrezygnowały całkowicie z projektów gazowych, to w aukcji pojawiło się ich mniej niż zapowiadały. Wyraźnie widać też większą niż dotychczas różnorodność technologii – po raz pierwszy umowy mocowe zdobyły magazyny. Nadal jest drogo – już drugi rok z rzędu aukcje zakończyły się w pierwszej rundzie i po maksymalnej cenie – piszą analitycy Forum Energii.

Magazyn Energi Bloxwich fot. Arenko

Polska i cała Europa są w środku największego kryzysu energetycznego od lat. Tymczasem to właśnie w tej aukcji rynku mocy pojawia się oczekiwana różnorodność technologii i pierwsze magazyny bateryjne.

– Wśród mocy gazowych kontrakty wygrały dwie nowe jednostki: nowy blok gazowo-parowy PGE w Rybniku (umowa mocowa na 795 MW) oraz kogeneracyjny blok gazowy, który w Łodzi zbuduje Veolia i który zastąpi dwa bloki węglowe w elektrociepłowni EC4. Zmodernizowana i przystosowana do spalania gazu ziemnego zostanie również jednostka o mocy 58 MW – należąca do PGE Energia Ciepła EC Szczecin. Pozostałe zakontraktowane moce gazowe (ok. 360 MW) to jednostki istniejące, na czele z blokiem gazowo-parowym we Włocławku – wylicza Forum. –

Najważniejszą informacją jest jednak pojawienie się – po raz pierwszy na rynku mocy – magazynów energii. Zakontraktowano pięć jednostek o łącznej mocy ok. 165 MW. Największym z nich (jednocześnie jednym z większych w Europie i największym w Polsce) będzie magazyn spółki-córki Columbus Energy o mocy ponad 120 MW i pojemności 0,5 GWh, który stanie w południowej Polsce – czytamy dalej. – Magazyn firmy OX2, który zgodnie z informacjami prasowymi ma moc 50 MW i 0,1 GWh pojemności, wygrał kontrakt mocowy w wielkości 21 MW i zostanie zlokalizowany w województwie podkarpackim. Ponadto w pobliżu Wrocławia, zostanie wybudowany magazyn energii o parametrach 7,5 MW (moc zgłoszona 6,65 MW)/28 MWh, którego inwestorami są Hynfra i PKE Pomorze. Pozostałe dwie jednostki to należący do Energi (Orlenu) magazyn przy farmie wiatrowej Bystra o mocy niecałych 4 MW oraz jednostka o mocy ok. 9 MW.

– Jednak pomimo różnorodności technologii na 7. aukcji, przy braku udziału węgla, należy przypomnieć, że w kontraktach mocowych na rok 2027 nadal wiele zabezpieczonych mocy to jednostki węglowe. W wyniku wszystkich wcześniej przeprowadzonych aukcji, na rok dostaw 2027 łącznie zawarto umowy na 18,7 GW mocy, z czego 7,9 GW to moce węglowe – oceniają autorzy analizy. – Sytuacja, w której podaż mocy będzie zapewniania przed bloki węglowe, choć jej wolumen będzie coraz mniejszy, utrzyma się jeszcze długo – do wygaśnięcia w 2035 roku ostatnich kontraktów dla bloku 1085 MW w elektrowni Kozienice, elektrowni Jaworzno III, dwóch bloków klasy 900 MW w Opolu oraz najnowszego bloku na węgiel brunatny w Turowie. Łącznie jest to 3,6 GW mocy węglowych, które prawdopodobnie pozostaną rentowne przez najbliższe 12 lat.

– Trwająca dyskusja o dylematach, jak transformować polską energetykę w warunkach dążenia do neutralności klimatycznej, ale i niepewności na rynku gazu ma swoje odzwierciedlenie w wynikach aukcji rynku mocy. Pokazuje, jak dużym wyzwaniem jest zapewnienie wystarczalności mocy w Polsce. To wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy nie pojawiały się dotychczas magazyny energii (zmienia to dopiero 7. aukcja), a nowe moce OZE rozwijają się zbyt wolno i napotykają wiele barier: od blokady lądowych farm wiatrowych przez zasadę 10H po problemy z przyłączeniami i wydawaniem pozwoleń administracyjnych dla fotowoltaiki – kwituje Forum Energii.

Opracował Wojciech Jakóbik