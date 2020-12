Maćkowiak-Pandera: Polskiej energetyce grozi zawał. Nawet atom nie pomoże Energetyka

Fot. Siemens Gamesa

Rząd powinien się dwa razy zastanowić, czy dosypywać pieniędzy do czegoś, co się kończy, czy postawić na inwestycje w nową energetykę – pisze prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. Tekst ten jest polemiką do artykułu pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

Polemika prezes Forum Energii

– W artykule „Energia i niepodległość” minister Piotr Naimski stawia słuszne tezy. Polska powinna być niezależna energetycznie, ceny energii powinny być racjonalne, a oddziaływanie energetyki na środowisko i klimat trzeba zmniejszać. Z opinii wynika, że lekarstwem dla polskiej schorowanej energetyki ma być energetyka jądrowa. To rozwiązanie może się jednak pojawić dopiero w perspektywie 2040 r. – a energetyczna bomba wybuchnie już za chwilę. Stan polskiej energetyki i wskaźniki dotyczące niezależności energetycznej są niepokojące. W ostatnich latach import energii elektrycznej, węgla i gazu wzrósł do rekordowych poziomów. Hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce są najwyższe w regionie. Powodem jest pogarszająca się konkurencyjność krajowej energetyki, do tego emitujemy najwięcej CO2 na MWh w całej UE. Już teraz potrzebujemy strategii modernizacji i ograniczania emisji – za dziesięć lat będzie za późno – pisze Maćkowiak-Pandera.

– Rząd powinien się dwa razy zastanowić, czy dosypywać pieniędzy do czegoś, co się kończy, czy postawić na inwestycje w nową energetykę. Brakuje teraz rozwiązań, jak wypełnić wielką, powęglową dziurę. Elektrownie atomowe buduje się ok. 15 lat, gazowe 5–7, wiatraki 3–5, elektrownie słoneczne od kilku miesięcy do 2 lat. Biorąc pod uwagę tylko długość procesów inwestycyjnych, w perspektywie 2030 roku opcje są dwie – źródła odnawialne oraz gaz. Ta ostatnia opcja – czyli gaz – popadła w niełaskę – zasoby gazu są ograniczone, a emisje CO2 są tylko o połowę niższe od węgla. A Unia dąży do neutralności klimatycznej w 2050 r. W tym kontekście to OZE mają największą przyszłość. Stopa zwrotu z inwestycji jest najwyższa, ryzyko najmniejsze. Polskie firmy energetyczne stawiają na OZE, Polacy pokochali solary na dachach, pieniędzy nie brakuje, ale jest jeden kłopot – pisze prezes Forum Energii.

– Źródła odnawialne pracują zmiennie i samo źródło jest niesterowalne. Całkiem nieźle można natomiast przewidzieć, kiedy będzie wiać wiatr i świecić słońce. Dla przeciwników OZE to za jednak mało: mimo że są tańsze i nie emitują CO2. Fakt, że nie pracują w sposób ciągły, dyskredytuje OZE. Ale to nie źródło energii jest problemem, tylko sposób jego wynagradzania. Sercem energetyki jest rynek energii, który powinien dawać impuls dla rozwoju systemu energetycznego. Teraz jest bliski zawału, bo działa na zasadach skonstruowanych 20 lat temu. Za dużo daje, żeby umrzeć, za mało, żeby żyć. Odbiorcom oferuje wysokie ceny (do których czasami rząd ze wstydem stara się dopłacić). Rynek energii nie promuje elastyczności tak potrzebnej, żeby obniżyć koszty integracji źródeł odnawialnych w systemie energetycznym. Jeżeli to się radykalnie nie zmieni, to koszty, o których pisze pan minister Naimski, rzeczywiście będą rosły. Będziemy płacić coraz więcej za budowę sieci, utrzymanie mocy konwencjonalnych i będziemy się zmuszać do rozwoju OZE, nie wiedząc właściwie po co – przekonuje.

– Energetyka znalazła się w potrzasku. Wyczerpały się wszystkie zapasy i rezerwy, które mieliśmy. Możemy prowadzić dyskusję o budowie atomu – tak jak to robimy od dziesięciu lat. Jednak w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczaniu emisji do 2030 r., po którym krajowej energetyce grozi zawał, elektrownia atomowa na pewno nie pomoże – pisze Joanna Maćkowiak-Pandera.

Opracował Michał Perzyński