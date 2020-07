Fotowoltaika w Polsce rośnie w siłę. Mamy już ponad 2,1 GW mocy Alert

Fotowoltaika. Fot. Pixabay

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że według stanu z pierwszego lipca 2020 roku w Krajowym Systemie Energetycznym zostało zainstalowanych 2108,9 MW mocy w obszarze energetyki słonecznej.

Wzrost

PSE wskazały, że jest to wzrost o 175,14 procent rok do roku i o 7,98 procent w okresie od czerwca do lipca 2020 roku.

Moc zainstalowana w #PV w KSE 1.07.2020 r. wyniosła 2108,9 MW (na podst. danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 175,14 proc. rok do roku i o 7,98 proc. w okresie VI 2020 – VII 2020 r. #OZE #energetyka pic.twitter.com/UCtnVDLplD — PSE S.A. (@pse_pl) July 13, 2020

Głównym instrumentem wsparcia zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych jest obecnie program Mój Prąd. W ciągu niespełna roku funkcjonowania programu całkowita liczba złożonych wniosków (w formie papierowej i elektronicznej) wyniosła łącznie 73 tysięcy i obejmowała projekty o łącznej mocy ponad 400 MW. Polski Instytut Ekonomiczny informuje, że niemal 1/3 mocy zainstalowanych powstała przy wsparciu tego programu.

PSE/Patrycja Rapacka