Francja straciła miano lidera wśród europejskich eksporterów energii elektrycznej Alert

Kłopoty francuskiej gospodarki atomowej. Z raportu analityków danych energetycznych EnAppSys wynika, iż Francja nie jest już kluczowym eksporterem netto energii elektrycznej. Jako główny powód wymienia się problemy z infrastrukturą jądrową.

– Francja z eksportera netto na początku roku stała się importerem netto. To zjawisko tłumaczone jest problemami strukturalnymi z elektrowniami nuklearną – stwierdził dyrektor EnAppSys BV Jean-Paul Harreman.

Upały, które ostatnio nękają Francję zmusiły władze do wyłączenia niektórych elektrowni, jak np. Tricastin w departamencie Dome. Ponadto wysokie temperatury wód w rzekach przyczyniają się do nasilenia zjawiska korozji reaktorów co doprowadziło do zamknięcia 12 z działających 56.

W rankingu eksporterów netto dominują kraje Europy Północnej ze Szwecją, która -od stycznia do czerwca wyeksportowała 16 terawatogodzin (TWh). Niemcy wysłały natomiast do swoich sąsiadów 15,4 TWh energii elektrycznej – wynika z raportu.

