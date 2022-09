Prezydent Francji uważa, że nie ma potrzeby budowy gazociągu MidCat Alert

Na konferencji prasowej w Pałacu Elizejskim w poniedziałek 5 września, po rozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydent Francji odniósł się krytycznie do kwestii gazociągu MidCat, mającego łączyć Hiszpanię i Francję. W jego opinii jest to połączenie zupełnie nieopłacalne.



Emmanuel Macron / fot. Wikimedia Commons

Projekt gazociągu MidCat

W czasie, gdy europejskie połączenia międzysystemowe stają się kluczowe, Emmanuel Macron potwierdza, że ​​nie wznowi projektu połączenia gazowego MidCat między Francją a Hiszpanią. Projekt gazociągu jest zaciekle wspierany przez przywódców Hiszpanii, Portugalii i Niemiec. Miałby połączyć sieci gazowe tych państw, pozwalając na zwiększony przesył błękitnego paliwa z kierunku Maghrebu. Prezydent Francji ma jednak inne zdanie na temat opłacalności gazociągu, który przebiegałby przez terytorium tego kraju.

Trudny europejski rynek energii

Wojna na Ukrainie spowodowała eksplozję cen gazu, a co za tym idzie cen prądu na całym europejskim rynku energii. W skrócie, rynek ten kieruje się zasadą, że cena energii w całej Unii Europejskiej uzależniona jest od najdroższego źródła jej pozyskania. W tym momencie jest to właśnie gaz ziemny. Zarówno Ursula von der Leyen oraz inni przywódcy europejscy chcą wprowadzić zmiany w tym systemie, który wydaje się być nieadekwatny dla realiów obecnego kryzysu energetycznego. W związku z potrzebą załagodzenia jego skutków, istotna jest rozbudowa gazowych połączeń międzysystemowych. Emmanuel Macron zapewnia, że ​​Francja wspiera połączenia energetyczne w Europie, jednak tylko te, które mają sens.

Emmanuel Macron nieugięcie sprzeciwia się budowie MidCat

Choć zainteresowani gazociągiem przywódcy wciąż próbują przekonywać Macrona, ten zaciekle wzbrania się przed inwestycją w MidCat, porzuconą przez Francję w 2019 roku. Na oświadczenie Olafa Scholza, o tym, że ​​wznowienia tego projektu zabrakło obecnie Europie, francuski prezydent przytacza przykład dwóch obecnie istniejących gazociągów między Francją i Hiszpanią. Kiedy hiszpańska minister ekologii Teresa Ribera szacowała budowę gazociągu na okres ośmiu miesięcy, prezydent Francji komentował, że prace nie będą szły szybko, bo społeczeństwo francuskie jest im przeciwne. Z kolei premierowi Portugalii, według którego MidCat jest priorytetem dla Europy, Macron odpowiedział, że Francja już teraz eksportuje gaz do Hiszpanii. Stanowisko prezydenta Francji wydaje się być nieugięte, choć zachęca on orędowników kontrowersyjnego gazociągu, aby ci przekonali go do projektu.

EurActiv/Szymon Borowski