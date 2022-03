Francja odpowie na atak Rosji na Ukrainę i porzuci gaz oraz ropę Kremla, ale za pięć lat Alert

Agencja Reuters cytuje premiera Francji Jeana Castexa, który zapowiedział na konferencji prasowej, że jego kraj porzuci import gazu i ropy z Rosji do 2027 roku. W zamian za to będzie rozwijać import LNG. To odpowiedź na atak Rosji na Ukrainę trwający od 24 lutego i przynoszący kolejne ofiary cywilne..

Francja planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Wytwarza energię elektryczną w 71 procentach z energetyki jądrowej i 10 procentach z energetyki wodnej. Używa gazu głównie w ciepłownictwie. Zapotrzebowanie francuskie na to paliwo sięgnęło 474 terawatogodzin w 2021 roku, czyli około 42 mld m sześc. rocznie. Polska zużywa rocznie około 20 mld m sześc.

Co ciekawe, Francja podobnie jak Polska posiada regulacje stojące na straży zapasów obowiązkowych gazu.

Francuzi nie poparli idei embargo na gaz i ropę z Rosji podobnie jak Niemcy. Polska oraz Litwa deklarowały gotowość do włączenia się w taką inicjatywę Unii Europejskiej po ataku Rosji na Ukrainę rozpoczętym 24 lutego. Ofiary cywilne sięgnęły już według informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych 600 ludzi.

Reuters/Wojciech Jakóbik