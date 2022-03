Francja zajęła jacht należący do szefa Rosnieftu Alert

Igor Sieczin. fot. Wikipedia/CC

Władze francuskie przejęły jacht, który należy do szefa Rosnieftu Igora Sieczina, bliskiego sojusznika prezydenta Rosji Władimira Putina – poinformował minister finansów Bruno Le Maire.

Stało się to na podstawie nowych sankcji unijnych wprowadzonych w ramach retorsji za inwazję na Ukrainę. Służby prasowe ministerstwa finansów poinformowały, że ​​jacht należał do podmiotu, którego Sieczin jest głównym udziałowcem. Wcześniej władze francuskie zajęły statek towarowy należący do Rosji, który w opinii urzędników podlegał pod sankcje nałożone przez Unię Europejską.

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Państwa Zachodu wprowadziły sankcje na wiele podmiotów rosyjskich, w tym oligarchów i instytucje finansowe.

Un yacht appartenant à un oligarque russe a été saisi.

Merci aux douaniers français qui font respecter les sanctions de l'Union européenne à l'encontre des proches du pouvoir russe. pic.twitter.com/AZVzmlet2P — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 3, 2022

Reuters/Mariusz Marszałkowski