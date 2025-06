Francja posiada 18 elektrowni jądrowych, mimo to 30% energii bierze z OZE

Produkcja energii odnawialnej (OZE) nigdy nie była tak silna we Francji. 33,9 procent energii elektrycznej, zużytej we Francji w 2024 roku, pochodziło z OZE. Największy udział miała energia, pochodząca z elektrowni wodnych oraz słonecznych. Pierwszy raz w zeszłym roku moce farm słonecznych we Francji (24,3 GW) przekroczyły moc lądowych farm wiatrowych (22,8 GW). Energia elektryczna, wytwarzana z bioenergii (np. biogaz) wyniosła prawie 2,3 GW i stanowiła 1,9 procent zużytej energii elektrycznej.

Według raportu, „Syndicat des énergies renouvelables” (SER) – „Panorama energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych”, produkcja OZE wyniosła 150 TWh w 2024 roku w porównaniu do 135,6 TWh w 2023 roku. Całkowita moc energii wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej i bioenergii wyniósł łącznie około 76,7 GW na koniec 2024 roku. Oznacza to wzrost o ponad 6,7 GW w stosunku do 2024 roku. Jest to 4 961 MW więcej energii słonecznej, 1,091 MW więcej energii wiatrowej oraz 665 MW więcej morskiej energii wiatrowej.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku flota fotowoltaiczna osiągnęła zainstalowaną moc 24 333 MW. Sektor solarny przyczynił się do pokrycia rocznego zużycia energii elektrycznej we Francji średnio w 5,7 procentach, z 24,8 TWh wyprodukowanymi w 2024 roku. Jest to ponad 10,3 procent więcej w porównaniu z 2023 roku.

Elektrownie wodne na drugim miejscu

Pod względem zainstalowanej mocy, tzw. „sektor hydrauliczny”, czyli wykorzystujący hydraulikę siłową w produkcji energii, jest drugim co do wielkości francuskim sektorem produkcji energii elektrycznej. Sektor ten generuje 25,7 GW i jest tuż za energią jądrową (61,4 GW). Energia z tego źródła pokryła 15,8 procent energii elektrycznej, zużytej we Francji w 2024 roku. Energia wiatrową stanowiła 9,6 procent a energia słoneczna – 5,7 procent, podczas gdy morska energia wiatrowa, której jednostki są dopiero instalowane, pokryła 0,9 procent potrzeb. Morska energia wiatrowa zwiększyła swoją moc o 665 megawatów (MW), osiągając 1,5 GW. Jeśli chodzi o OZE, „sektor hydrauliczny” zajmuje pierwsze miejsce na podium z 69,8 TWh energii elektrycznej, wyprodukowanej w 2024 roku, przed lądową energią wiatrową (42,8 TWh) i energią słoneczną (24,8 TWh). Energia wytwarzana z biomasy to 8,5 TWh, a energia z morskich elektrowni wiatrowych to 4 TWh.

Francja blisko swojego celu na 2030 rok – 35% energii z OZE

W 2024 roku Francja podłączyła 6 GW dodatkowej mocy energii odnawialnej, co spowodowało gwałtowny wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, gdy podłączyła 4,5 GW. Całkowita energia ze źródeł odnawialnych wynosiła w 2024 roku 78 GW. Wyzwaniem będzie teraz wzmocnienie dynamiki różnych sektorów, aby osiągnąć udział 35 procent odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energii elektrycznej do końca 2030.

Siłą napędową tej dynamiki jest bez wątpienia energia fotowoltaiczna. Francuscy analitycy wskazują na dosyć niskie tempo wzrostu rozwiązań energetycznych, które wykorzystują wiatr, czy to na lądzie czy na morzu. Mimo wszystko, z trzema morskimi farmami wiatrowymi, które są obecnie w pełni operacyjne we Francji, sektor morskiej energii wiatrowej potwierdza swoją dynamikę rozwoju.

Cele Francji, dotyczące energii, uzyskiwanej z odnawialnych źródeł, są bardzo ambitne, biorąc pod uwagę energię jądrową, którą ten kraj posiada w imponujących ilościach (ponad 60GW z 56 reaktorów w 18 elektrowniach). Niektórzy eksperci obawiają się jednak, że gwałtowny wzrost energii słonecznej i wiatrowej w miksie energetycznym może mieć wpływ na stabilność sieci. Problem ten był prawdopodobnie przyczyną przerwy w dostawach prądu w Hiszpanii i Portugalii w tym roku. Mimo wszystko Francja zdecydowała się na wzbogacenie swojego miksu energetycznego w znacznym procencie o OZE, ponieważ taka dywersyfikacja zapewnia jej prawdziwą stabilność energetyczną.

