Francuzi porzucają ropę z Rosji i będą sprowadzać ją przez Polskę Alert

Tankowiec naftowy. Fot. Wikimedia Commons

Francuski Total poinformował, że nie odnowi kontraktów na ropę i paliwa do Rafinerii Leuna w Niemczech i w zamian będzie sprowadzał paliwa z Arabii Saudyjskiej i ropę przez Polskę. Oznacza to, że ostatnia baryłka rosyjska dotrze do niego z końcem roku, o ile nie zostanie wprowadzone embargo unijne.

Spółka TotalEnergies zamraża projekt Arctic LNG 2 prowadzony z rosyjskim Novatekiem. Handluje ona gazem skroplonym z Rosji pochodzącym z terminalu Yamal LNG należącym do tej firmy rosyjskiej. Francuzi zapowiadają, że będą dostarczać gaz rosyjski tak długo jak rządy europejskie uznają to za konieczne w świetle planu Komisji Europejskiej porzucenia tego źródła do 2030 roku.

Total ma zakończyć kontrakt na ropę rosyjską docierającą do rafinerii Leuna w ilości 240 tysięcy baryłek dziennie przez Ropociąg Przyjaźń ciągnący się z Polski. W zamian ma sprowadzać paliwa z Arabii Saudyjskiej oraz ropę przez Polskę. Polacy sprowadzają ropę saudyjską przez naftoport w Gdańsku.

Państwa Unii Europejskiej rozważają wprowadzenie embargo na gaz i ropę z Rosji w odpowiedzi na atak rosyjski na Ukrainę. Decyzja może zapaść w tym tygodniu na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.

Reuters/Wojciech Jakóbik