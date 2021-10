Frania: Sieć ma dwa problemy – wiek i nadmiar prosumentów Energetyka

Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A, OSE 2021. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Nie ma zeroemisyjnej produkcji energii. Zawsze się coś wydziela, albo hałas, albo CO2, albo coś innego. Mamy przygotowane plany rozwoju na najbliższe lata, staramy się je aktualizować. W naszym przypadku to ponad 2 mld złotych – powiedział Jan Frania, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury sieciowej w PGE Dystrybucja podczas OSE 2021.

Jan Frania na OSE 2021

– Problemy sieci są dwa. Pierwszy to ich wiek, a drugi to rosnące zainteresowanie prosumeryzmem. Musimy nadążyć za tym procesem z inwestycjami. Oczekujemy kolejnych technologii magazynowania energii, bo bez nich przy obecnym istnieniu sieci PV mamy coraz większy problem, a za kilka lat będzie on coraz większy – mówił Jan Frania.

– Prosument z definicji powinien zużyć energię, którą wyprodukuje na własne potrzeby. Tak się nie dzieje i to jest problem. Firmy montujące panele wciskają nadmiarowo panele. Konsumenci myślą, że im większą instalację będą mieli, to zarobią na tym. To nie prawda, ponieważ sieci nie są przyzwyczajone do dużych ilości źródeł o niskim napięciu. Tej energii nie przemienia się na średnie napięcie. Te zmiany wpływają na parametry sieci i ogólny rozstrój systemu – mówił.

