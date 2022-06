Freeport LNG podaje więcej szczegółów o pożarze. Obiekt ma ruszyć do końca roku Alert

W zeszłym tygodniu doszło do pożaru w terminalu Freeport LNG w Stanach Zjednoczonych. Okoliczności rynkowe były szczególnie niefortunne, ponieważ oznacza to spadek podaży na rynku gazu, który już teraz boryka się z problemami. Teraz firma podaje więcej informacji o incydencie.

88. dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Pożar we Freeport LNG

8 czerwca 2022 roku w terminalu LNG Freeport w Teksasie doszło do wypadku, w wyniku którego doszło do zapłonu chmury oparów gazu ziemnego, a następnie do pożaru w obiekcie. Z pomocą personelu reagowania kryzysowego powstały pożar został ugaszony w ciągu około 40 minut. Podczas gdy spalanie tych materiałów skutkowało emisją tlenku węgla, podtlenku azotu, cząstek stałych, dwutlenku siarki i lotnych związków organicznych, ich ilość była ograniczona ze względu na krótki czas trwania pożaru i nie na poziomie, który stanowił bezpośrednie zagrożenie dla pracowników obiektu czy społeczności lokalnej. Nie doszło do uwolnienia żadnych innych chemikaliów ani substancji z zakładu.

Żaden z pociągów skraplających, zbiorników magazynowych LNG, obiektów dokowych ani obszarów przetwarzania LNG nie został naruszony. We współpracy z władzami lokalnymi, stanowymi i federalnymi trwa dochodzenie w sprawie przyczyny incydentu oraz działań niezbędnych do bezpiecznego wznowienia operacji skraplania. Wstępne obserwacje sugerują, że wypadek był wynikiem nadciśnienia i pęknięcia odcinka linii przesyłowej LNG, co doprowadziło do gwałtownego odparowania gazu oraz uwolnienia i zapłonu chmury par gazu ziemnego. Wszystkie niezbędne naprawy mają być zakończone do końca roku, wtedy też przywrona ma być pełna eksploatacja terminalu. Biorąc pod uwagę stosunkowo ograniczony obszar obiektu, na który fizycznie wpłynął incydent, planowane jest wznowienie częściowych działań w około 90 dni, po zapewnieniu bezpieczeństwa i pewności oraz uzyskaniu wszystkich zezwoleń prawnych.

– Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za bezinteresowne wysiłki podejmowane przez operatorów Freeport LNG, personel ratunkowy i lokalne służby ratownicze, aby szybko zająć się i powstrzymać wpływ zdarzenia na nasze obiekty, nasz personel i otaczającą społeczność – podała spółka w komunikacie.

Freeport LNG/Michał Perzyński