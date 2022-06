Polski FSRU ma mieć dwa razy większą przepustowość niż pierwotnie planowano Alert

Polska planuje zwiększyć przepustowość pływającego terminala gazowego FSRU w Zatoce Gdańskiej do co najmniej 12 mld m sześc. w związku z zainteresowaniem krajów sąsiednich – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG

Przepustowość polskiego FSRU

– Terminal FSRU w Gdańsku planowaliśmy na 6 mld m sześc. W związku z tym, że wzrosło zainteresowanie naszych południowych sąsiadów, ale i Ukrainy, planujemy poszerzyć go do co najmniej 12 mld m sześc. To oznacza duży terminal, dwie jednostki pływające – powiedziała minister Moskwa podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie.

– Jesteśmy w stałym dialogu z czeskimi i słowackimi partnerami, by wypracować ostateczny model tych połączeń, ale i przygotować się do budowania połączeń z Ukrainą – dodała minister.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński