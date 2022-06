Fundacja do ochrony Nord Stream 2 w Niemczech działa i rozdaje granty Alert

Fundacja, która posłużyła samorządowi Meklemburgii-Pomorza Przedniego do ochrony spornego projektu Nord Stream 2 przed sankcjami USA i ukończenia jego budowy nie przerwała działalności pomimo zamrożenia tego projektu w Niemczech. Rozdaje granty na edukację o klimacie.

Układanie rur Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2 AG

Niemiecka gazeta Handelsblatt podaje, że mimo oskarżeń i śledztwa prowadzonego przez komisję parlamentarną kontrowersyjna fundacja na rzecz klimatu i ochrony środowiska Klimaschutz Stiftung MV rozpisała kolejny program grantowy. – W związku z tym stowarzyszenia lub inne instytucje mogą ubiegać się o do 3000 euro na projekty edukacyjne z zakresu ochrony klimatu i środowiska. Warunkiem uzyskania środków finansowych jest udział dzieci, młodzieży lub młodych dorosłych – pisze Handelsblatt.

Krytycy fundacji oskarżają ją za to, że działania w dziedzinie klimatu to tylko mała część działalności, która miała jedynie na celu odwrócenie uwagi od głównego zadania tego tworu, jakim było ukończenie budowy Nord Stream 2 pomimo groźby sankcji amerykańskich. Nord Stream 2 AG przeznaczyła 20 milionów euro na część pożytku publicznego fundacji, lecz ponad 160 milionów na działanie na rzecz ukończenia Nord Stream 2. Parlamentarna komisja landu Meklemburgii Pomorza-Przedniego bada tę fundację. Mimo to kontynuuje ona pracę i w czerwcu rozpoczęła drugą rundę udzielania grantów, wcześniej wydała książeczkę dla dzieci na temat ochrony klimatu.

Handelsblatt/Aleksandra Fedorska