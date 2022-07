Czy fuzja nuklearna jest receptą na światowy kryzys energetyczny? Alert

Niemiecka gazeta Die Welt przedstawia firmę Marvel Fusion, która zajmuje się technologia fuzji nuklearnej. Właściciel tej firmy Moritz von der Linden jest przekonany, że już za 10 lat powstaną pierwsze elektrownie, które będą korzystać z tej bezemisyjnej technologii, która może pomóc walczyć z kryzysem energetycznym.

Symulacja plazmy w reaktorze fuzji jądrowej MAST. Fot. UKAEA

Niemiecki Marvel Fusion kooperuje ściśle z jedną z najlepszych uczelni w Niemczech, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) w Monachium. Poza Niemcami nad rozwinięciem fuzji nuklearnej pracuje co najmniej 35 innych firm na świecie.

– Poza Chinami głównymi motorami napędowymi technologii syntezy jądrowej są USA, Francja i Wielka Brytania. W połowie marca br. w Białym Domu w Waszyngtonie odbył się szczyt syntezy jądrowej z przedstawicielami przemysłu i władzami USA. – podaje Die Welt.

Focused Energy podaje, że z jednego grama swojego paliwa energetycznego, są w stanie wytworzyć tyle energii co 11 ton węgla.

Póki co wszystkie te firmy są na etapie intensywnego poszukiwania kapitału. Marvel Fusion zebrał do tej pory 60 milionów euro. Jednak to jest znacznie za mało, bo koszty pierwszego reaktora doświadczalnego wynosi około miliarda euro, a późniejszy reaktor komercyjny to kwestia czterech do pięciu miliardów euro.

Die Welt/Aleksandra Fedorska