Szczyt G7 w cieniu izraelskich i irańskich pocisków

Trwa trzydniowy szczyt G7 w Kanadzie. Podczas spotkania będzie poruszany temat gospodarki międzynarodowej (w tym ceł USA) i wsparcia Ukrainy. Tym razem po zakończeniu spotkań nie zostanie przedstawione wspólne oświadczenie. Przed jego rozpoczęciem Izrael zaatakował z powietrza Iran, co spotkało się z odpowiedzią. Eskalacja konfliktu ma być jednym z ważniejszych punktów spotkania.

W niedzielę rozpoczął się szczyt G7, rozmowy będą przebiegały również w poniedziałek i wtorek. Do grupy należy Wielka Brytania, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone. W szczycie bierze też Unia Europejska i zaproszeni goście, w tym roku są to przedstawiciele Ukrainy, Indii, Brazylii, RPA, Meksyku, Australii, Korei Południowej oraz NATO reprezentowane przez Marka Ruttego. Gospodarzem jest Kanada, a na miejsce spotkania wybrano Kananaskis, kurort w Górach Skalistych.

W agendzie przewidziano temat wojny na Ukrainie, gospodarki międzynarodowej i pożary lasów. New York Times twierdzi, że wielu uczestników przybędzie, by rozmawiać z Donaldem Trumpem w celu „uniknięcia wszelkich nieprzyjemności”. Prezydent USA po objęciu urzędu, parokrotnie sugerował, że Kanada powinna przyłączyć się do Stanów Zjednoczonych jako 51. stan i zapowiedział cła mające zniwelować deficyt handlowy. Obustronne podatki zostały zawieszone lub zmniejszone w większości przypadków.

Poniedziałek zostanie poświęcony tematyce gospodarki światowej, pożarów lasów, przemytu narkotyków i migrantów. Te dwa ostatnie są używane przez USA jako argument przy używaniu presji gospodarczej wobec Kanady i Meksyku. W przypadku gospodarza obecnego szczytu Trump twierdzi, że przez wspólną granicę przemycany jest fentanyl. W przypadku południowego sąsiada dochodzi jeszcze wątek nielegalnych migrantów, zwalczenie tego zjawiska jest jedną z obietnic wyborczych Donalda Trumpa.

Prezydent USA i premier Kanady, Mark Carney, spotkają się w poniedziałek rano by omówić konflikt celny.

Kanadyjskie rozmowy o Ukrainie

We wtorek do Kananaskis przybędzie Mark Rutt, sekretarz generalny NATO i Wołodymyr, prezydent Ukrainy. Rosyjska inwazja i wsparcie Kijowa będzie głównym tematem obrad tego dnia.

Unia Europejska szykuje 18. pakiet sankcji w jego ramach chce wprowadzić m.in. nową cenę maksymalną na rosyjską ropę. Obecny limit, 60 dolarów za baryłkę, został wprowadzony w ramach grupy G7. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Bruksela będzie chciała jego zmniejszenia do 45 dolarów.

USA poinformowały, że chcą, by Europa wzięła na siebie większą rolę w zakresie wspierania broniącej się Ukrainy.

Carney w nowej roli

Jest to pierwszy szczyt G7 Marka Carneya, również po raz pierwszy występuje w roli gospodarza w tak dużym międzynarodowym spotkaniu. Tuż przed jego rozpoczęciem Izrael zaatakował z powietrza Iran, uderzając w dowództwo wojskowe, infrastrukturę energetyczną i budynki mieszkalne. Spotkało się to z odpowiedzią Teheranu również wymierzoną w cywili. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, powiedział, że jednym z jego celów jest powstrzymanie Iranu od posiadania arsenału nuklearnego. Obecnie Iran wzbogaca uran do poziomu 60 procent, aby stworzyć broń jądrową musi zwiększyć proces do 90 procent. Izrael zaatakował m.in. reaktor w Natanz, który służy do wzbogacania uranu.

– Ta kwestia będzie bardzo ważnym punktem programu szczytu G7 – powiedział.

Carney zapowiedział, że jego priorytetem jest wzmocnienie pokoju, budowa łańcucha dostaw surowców krytycznych (obecnie znaczącą rolę w ich wydobyciu mają Chiny) i stworzenie nowych miejsc pracy.

Kanada przekazała, że pod koniec spotkania nie zostanie przedstawione wspólne oświadczenie wszystkich uczestników. Zamiast tego mają być wystosowane mniejsze komunikaty dotyczące poszczególnych zainteresowanych krajów.

Przed oficjalnym spotkaniem Carney spotkał się z Keirem Starmemerem, który przebywa w Kanadzie od piątku. Poruszono m.in. temat wojny na Ukrainie. Oba kraje mają zamiar zwiększyć współpracę handlową, naukową i wojskową. Zadeklarowały też wspólne wsparcie Kijowa. Zarówno Kanada jak i Wielka Brytania należą do koalicji chętnych, która skupia się na pomocy wojskowej Ukrainie.

New York Times / BBC / Reuters / Biznes Alert / PAP / Marcin Karwowski