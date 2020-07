Gawin: URE jest gotów do obrony rynku przed monopolem Energetyka

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Urząd Regulacji Energetyki szykuje się na powstanie nowego giganta węglowego. Prezes URE Rafał Gawin podkreśla, że jego urząd jest dobrze przygotowany do obrony rynku przed monopolem urząd jest tu dobrze wyposażony.



Prezes URE podczas spotkania z dziennikarzami pytany o plan Ministerstwa Aktywów Państwowych, aby wydzielić aktywa węglowe ze spółek energetycznych od spółek, tak aby miały one kapitał na kolejne transakcje mocy, które pojaw się w systemie. – Kiedy mamy rozproszoną strukturę, rynek sam siebie reguluje. Zachowania konkurencyjne są siłą rzeczy wymuszane. W sytuacji, kiedy mamy zacznie mniej podmiotów, o znaczniej sile, to wówczas dużo większa presja jest wywierana na organy, które zajmują się monitorowaniem rynku. Jako urząd jesteśmy dobrze przygotowania i wyposażeni na taką sytuację. Mamy do dyspozycji narzędzia regulacyjne wynikające z implementacji prawa unijnego – powiedział.

– Wówczas, kiedy pojawią się tak duże podmioty, to wówczas będziemy musieli postawić dużo większy akcent na monitorowanie rynek. Nie jest decyzją regulatora to, ile jest podmiotów na danym rynku. Jest to decyzja właściciela czy polityka państwa. Aktywa węglowe mają duże koszty wytworzenia. Nastąpił duży wzrost kosztów produkcji – mówił Gawin. Dodał, że wydzielenie aktywów ma być pomysłem na ich dalsze zarządzanie. Ich obecność w systemie jest nadal konieczna. Rynek zaczyna się segmentować. Są duże jednostki wytwórcze, które zapewniają stabilne zatrudnienie. Potrzebny jest mechanizm, które pomoże utrzymać te jednostki w zakresie takim, w jakim są potrzebne systemowi – powiedział prezes URE.

Ministerstwo aktywów państwowych chce wydzielić z energetyki konwencjonalnej aktywa węglowe i zapewnić im stabilne finansowanie z rynku mocy w ramach tzw. rezerwy węglowej.

