Gaz budzi się w Polsce na nowo. Coraz więcej pytań o przyłączenia

Analizy Gaz-Systemu wskazują, że w latach 2026-2035 nastąpi znaczny wzrost krajowego zużycia gazu ziemnego. Operator gazociągów przesyłowych przekazuje Biznes Alert, że do 20 czerwca 2025 roku wydał prawie dwa razy więcej „Informacji o możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej” niż w całym ubiegłym roku.

Kolejne wnioski o warunki i możliwość przyłączenia gazu ziemnego systematycznie spływają do biur Gaz-Systemu, krajowego operatora gazociągów przesyłowych. Ten podkreśla, że sieć przesyłowa jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość gazu do nowobudowanych jednostek gazowych na terenie kraju. Te z kolei mają służyć jako stabilizator pracy systemu elektroenergetycznego, zasilanego w podstawie przez OZE, podczas szczytowych poborów.

– Obecnie odnotowujemy zwiększone potrzeby na gaz ziemny w kraju. Rozeznanie rynku, jakie robimy cyklicznie na potrzeby aktualizacji Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju wykazało, że w latach 2026-2035 nastąpi znaczny wzrost zużycia gazu ziemnego w Polsce, głównie z powodu pierwszego etapu dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa, czyli przejścia na gaz ziemny i bloki gazowo-parowe. Trend wzrostowy w zapotrzebowaniu rynku na gaz ziemny pokazują liczby wydanych warunków przyłączenia i informacji o możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej – podaje Gaz-System w korespondencji z Biznes Alert.

Przyłączenia w liczbach kontra transformacja

Operator przekazuje redakcji, że w 2024 roku wydał 145 warunków przyłączenia do sieci przesyłowej (w tym 104 dla biometanowni) oraz 58 Informacji o możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej (w tym 46 dla biometanowni).

Dla porównania, w 2025 roku do 20 czerwca zostało wydanych 68 warunków przyłączenia do sieci przesyłowej (w tym 26 dla biometanowni) oraz 105 informacji o możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej (w tym 88 dla biometanowni).

Zdaniem operatora, utrzymanie priorytetu dostaw gazu ziemnego nie blokuje rozwoju transformacji energetycznej gospodarki.

– Jest wręcz przeciwnie. OZE, w tym biogazy i gaz ziemny, a w przyszłości także atom, powinny się uzupełniać i pełnić wobec siebie rolę komplementarną w strukturze polskiego miksu energetycznego – podnosi Gaz-System.

Spółka zapewnia, że dysponuje wystarczającą przepustowością do przyjmowania znacznych ilości biometanu. Z punktu widzenia operatora systemu przesyłowego możliwość przyłączania biometanowni jest relatywnie duża.

– Nie identyfikujemy problemów z chłonnością i potwierdzamy możliwość wprowadzenia do sieci przesyłowej dużych ilości biometanu – czytamy w odpowiedzi na pytania Biznes Alert.

Umowa po warunkach

Warto dodać, że do podpisania umowy o przyłączenie może dojść dopiero po zakończeniu etapu wydawania warunków przyłączenia do sieci. Operator zaznacza, że klienci składają wnioski, czasem je wycofują lub też wnioski pozostają bez rozpatrzenia z uwagi na to, że powinny być skierowane do spółek dystrybucyjnych bądź nie są uzupełniane przez klientów.

– Proces rozpatrywania tych dokumentów jest czasochłonny, ponieważ wymaga odrębnej analizy technicznej sieci na potrzeby każdego wniosku, czy zapytania o informację. […] Liczba rozpatrywanych wniosków wiąże się ze zwiększeniem ilości pracy, jednak spółka dotrzymuje terminów określenia warunków/wydania informacji. Po wydaniu warunków przyłączenia do sieci przesyłowej nie zawsze dochodzi do zawarcia umowy. Zadania inwestycyjne Gaz-System mające na celu realizację przyłączenia pojawiają się dopiero w momencie, kiedy klienci podpiszą umowę o przyłączenie – tłumaczy spółka.

Jędrzej Stachura