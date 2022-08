Mołdawia może ponownie zostać odcięta od gazu Alert

Mołdawiagaz nie będzie w stanie zapłacić z góry za gaz dostarczony przez Gazprom w sierpniu – poinformował szef mołdawskiej spółki zajmującej się przesyłem i dystrybucją gazu Vadim Ceban.

Mołdawia. Źródło: freepik

Brak wpłaty zaliczki może skutkować przerwami w dostawach gazu w pierwszych dniach września. Tym razem jednak Mołdawski rząd działa spokojniej niż w podobnych przypadkach wcześniej. Możliwe, że sytuacja w okresie letnim, kiedy panują wysokie temperatury jest mniej ryzykowna niż w okresie zimowych chłodów.

Zgodnie z umową z rosyjską spółką gazową, mołdawska spółka dokonuje do końca miesiąca zaliczki na rzecz Gazpromu za miesięczną konsumpcję w wysokości połowy rachunku z poprzedniego miesiąca. Reszta pieniędzy jest wypłacana do 20 dnia następnego miesiąca.

Wcześniej w sierpniu kontrolowany przez Gazprom Moldovagaz poprosił o ułatwienia finansowe zarówno od Gazpromu, jak i od rządu Mołdawii, po tym jak czwartego sierpnia regulator rynku – ANRE zatwierdził nowe ceny gazu ziemnego dla użytkownika końcowego.

W styczniu Gazprom oświadczył, że odetnie dostawy gazu do Mołdawii, chyba że Moldovagaz dokona płatności z góry w wysokości 63,1 mln dolarów do końca 20 stycznia. Ostrzeżenie to pojawiło się po tym, jak Gazprom ograniczył dostawy gazu do Mołdawii o jedną trzecią w październiku i później dał krajowi 48-godzinny termin płatności miesięcznej w listopadzie.

Intelnews/Mariusz Marszałkowski