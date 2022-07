Gaz płynie przez Nord Stream 1 bez turbiny Siemensa Alert

Dane o przepływie gazu w sieci przesyłowej oraz sama spółka Nord Stream AG, do której należy gazociąg Nord Stream 1 potwierdzają, że do Niemiec płynie gaz z Rosji. Niemiecka gazeta Münchner Merkur podaje, powołując się na komunikat Nord Stream 2, że rano 22 lipca przez Nord Stream 1 przesyłano 29,3 gigawatogodzin gazu na godzinę.​

Gaz płynie przez Nord Stream 1

Okazuje się więc, że Gazprom wznowił jednak przesył gazu do Niemiec. Obecnie jest to ilość rzędu 40 procent maksymalnej przepustowości. Gazociąg został całkowicie zamknięty 11 lipca. Gazprom argumentował to wtedy koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych. W związku z tym strona rosyjska zażądała dostarczenia turbiny firmy Siemens, która tymczasowo była serwisowana w Kanadzie. Mimo że turbina podlegała pod sankcje, Niemcy wywarli wpływ na Kanadę, aby ta udzieliła nadzwyczajnego pozwolenia na dostarczenie turbiny przez Niemcy do Rosji. Kanada wyraziła zgodę i turbina jest obecnie w Niemczech.​

– Turbina utknęła obecnie w Niemczech. Rosja nie wydała jeszcze zgody na dalszy transport. Zanim turbina, która ma około 12 metrów długości, będzie mogła zostać przetransportowana dalej, mogą minąć jeszcze dni, a nawet tygodnie. – podaje Münchner Merkur.

