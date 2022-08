Historyczny rekord cen gazu po zamknięciu giełdy w Europie z Gazpromem w tle Alert

Giełda TTF zakończyła dzień z najwyższą ceną gazu w kontrakcie futures w historii. 22 sierpnia kosztował on przy zamknięciu tego parkietu w kontraktach wrześniowych 276 euro za megawatogodzinę.

Cena gazu na giełdzie holenderskiej TTF sięgnęła prawie 280 euro za megawatogodzinę w kontraktach wrześniowych zyskując na wartości 15 procent w jeden dzień. Wszystko przez spekulacje o zakręceniu kurka z gazem przez Rosjan.

Gaz na TTF kosztował wiosną 2022 roku poniżej 100 euro, w czerwcu około 200 euro a teraz zmierza ku 300 euro za megawatogodzinę. Ryzyko zatrzymania dostaw gazu z Rosji po przerwie technicznej Nord Stream 1 zapowiedzianej niespodziewanie na 31 sierpnia-2 września winduje ceny gazu i zwiększa zużycie węgla, a co za tym idzie podnosi koszty uprawnień do emisji CO2. Te podrożały od początku sierpnia z 76 do 96 euro za tonę. Przez to rośnie cena kontraktów na dostawy energii w przyszłym roku. Kontrakty w Niemczech i Francji wzrosły do odpowiednio około 700 i 800 euro za megawatogodzinę energii w 2023 roku.

Rosjanie podsycają w ten sposób kryzys energetyczny.

Wojciech Jakóbik