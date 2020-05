Gaz-System uruchomi dobowe aukcje na przepustowość Gazociągu Jamalskiego Alert

Gazociąg. Fot. Gaz-System

Tranzyt gazu Gazociągiem Jamalskim w kierunku Europy Zachodniej do 17 maja 2020 roku odbywa się na podstawie umowy przesyłowej zawartej przez właściciela SGT (System Gazociągów Tranzytowych). Wygasa ona dokładnie 17 maja 2020 roku o godz. 8:00, co spowoduje, że od tego momentu w dyspozycji Operatora SGT będzie ponad 90 procent przepustowości technicznej w punkcie SGT Kondratki oraz 100 procent przepustowości technicznej w punkcie SGT Mallnow – podaje Gaz-System.

Aukcje zgodnie z prawem UE

Gaz-System podaje, że rezerwacja przepustowości na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa będzie odbywała się zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej (CAM NC), czyli za pomocą aukcji produktów rocznych, kwartalnych, miesięcznych, dobowych i śróddziennych.

Powyższa umowa kończy się 17 maja 2020 roku o godz. 8:00 (w trakcie trwania doby gazowej, która rozpoczyna się o godz. 6:00), z tego powodu w celu rezerwacji przepustowości od 17 maja 2020 roku od godz. 8:00 do końca doby gazowej (czyli do 18 maja do godz. 6:00) (pasmo 22-godzinne), należy wziąć udział w aukcji produktu śróddziennego. – Aukcja ta będzie miała miejsce 4 godziny przed realizacją produktu, czyli w dobie gazowej 17 maja 2020 roku o godz. 4:00, a przepustowość dostępna w ramach tej aukcji zostanie upubliczniona w momencie jej rozpoczęcia. Po zakończeniu każdej procedury aukcyjnej, sumaryczne zestawienie zarezerwowanej przepustowości jest publikowane w formie raportu na Platformie GSA – podaje operator.

Do końca maja aukcje dobowe

Dostępna w wyniku zakończenia tzw. historycznego kontraktu przepustowość, od 18 maja 2020 r. od godz. 6:00 do 1 czerwca do godz. 6:00 będzie udostępniana na aukcjach produktów dobowych, które będą się odbywać o godz. 16:30 każdej doby poprzedzającej realizację produktu dobowego. Jeśli cała przepustowość nie zostanie sprzedana w ramach aukcji dobowych, uruchamiane będą aukcje produktów śróddziennych.

Do końca czerwca aukcje miesięczne

Z kolei przepustowość od 1 czerwca 2020 roku od godz. 6:00 do 1 lipca do godz. 6.00 (produkt miesięczny) podmioty chcące przesyłać gaz polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego będą mogły nabyć w aukcji produktu miesięcznego, która odbędzie się 18 maja 2020 roku o godz. 9:00.

Aukcja na trzeci kwartał już jest rozstrzygnięta

Przepustowość od 1 lipca 2020 roku od godz. 6:00 do 1 października 2020 roku do godz. 6:00 (produkt kwartalny) została już udostępniona na aukcji zorganizowanej 4 maja 2020 r. W wyniku przeprowadzonej aukcji zarezerwowano przepustowość o wartości 31 021 176 kWh/h, czyli ok. 80 proc. udostępnionej przepustowości w wyniku zakończenia tzw. kontraktu historycznego. Pozostałe 20 proc. niezarezerwowanej przepustowości z tego kwartału zostanie zaoferowane na aukcjach produktów miesięcznych, które będą się odbywać 15 czerwca 2020 r., 20 lipca 2020 r. i 17 sierpnia 2020 r. Jeśli cała przepustowość nie zostanie sprzedana w ramach produktów miesięcznych, przepustowość będzie udostępniana w produktach krótszych – dobowych oraz śróddziennych.

Przepustowość na rok gazowy 2020/2021 (od 1 października. od godz. 6:00 do 1 października do godz. 6:00) oraz kolejne lata gazowe będzie można nabyć podczas aukcji produktu rocznego, która odbędzie się 6 lipca godz. 9:00.

Gaz-System/Bartłomiej Sawicki