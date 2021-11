Przedstawiciel Gaz-System Piotr Kuś został nowym dyrektorem generalnym ENTSOG Alert

Gazociąg. Fot. Gaz-System

Zgromadzenie Ogólne organizacji European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej wybrało nowego Dyrektora Generalnego. Został nim Piotr Kuś, który pełni stanowisko Zastępcy Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu w Gaz-System. Ze spółką jest on związany od 2008 roku.

– Dziękuję za zaufanie udzielone przez pozostałych operatorów przesyłowych i powierzenie Piotrowi funkcji dyrektora generalnego ENTSOG. Wybór ten potwierdza, iż zmiany które od kilku lat zachodzą w systemach przesyłowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej zostały zauważone przez naszą branżę. Przed Piotrem nowe wyzwania, ponieważ ENTSOG odegra istotną rolę przy tworzeniu nowych regulacji unijnych na rzecz sektora gazu oraz polityki klimatycznej – powiedział Tomasz Stępień, prezes zarządu Gaz-System.

Nowy Dyrektor Generalny ENTSOG został powołany na 3-letnią kadencję trwającą od stycznia 2022 do końca grudnia 2024 roku.

European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) to założona w 2009 roku organizacja, która zrzesza 45 europejskich operatorów przesyłowych. Głównym celem ENTSOG jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wewnętrznego rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Organizacja zajmuje się także m.in. przygotowywaniem dziesięcioletnich planów rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym oraz corocznych letnich i zimowych prognoz dostaw. Przygotowuje również zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami systemów przesyłowych ze Wspólnoty oraz krajów trzecich.

Gaz-System jest członkiem ENTSOG od samego początku jej istnienia. Od 1 stycznia 2019 roku przedstawiciel spółki wchodzi w skład Zarządu tej organizacji.

Źródło: Gaz-system