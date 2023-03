Gaz-System pozwoli odsprzedawać dalej dostęp do gazoportu Alert

Gaz-System podał w informacji prasowej, że jako operator Terminalu LNG w Świnoujściu wykorzysta Platformę GSA do obsługi transakcji na rynku wtórnym.

Terminal LNG. Fot.: Polskie LNG.

Jak czytamy w informacji prasowej Gaz-System, użytkownicy Terminalu LNG w Świnoujściu od 28 lutego br. będą mogli przekazać do ponownego zakontraktowania usługi regazyfikacji, a także usługi dodatkowe takie jak m.in. załadunek autocystern. – Oferty odsprzedaży będą realizowane na Platformie GSA poprzez dwie opcje: FCFS (First Come First Served) oraz CFO (Call For Orders). Wprowadzenie tej możliwości przez Operatora Terminalu LNG w Świnoujściu jest rozwinięciem obecnego rynku wtórego dla usług Terminalu, a jednocześnie realizacją zapisów Rozporządzenia Rady (UE) 2022/2576 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie gazu – podaje spółka.

– Zgodnie z założeniami rozporządzenia od 28 lutego 2023 roku użytkownicy instalacji LNG powinni mieć możliwość odsprzedaży zakontraktowanych usług, co przyczyni się do optymalizacji wykorzystania zdolności terminali LNG oraz wpłynie na większą przejrzystość rynku – podaje Gaz-System.

Informacja ta oznacza, że klienci Gaz-System mogą teraz dawać na platformę GSA ofertę odsprzedaży dostępu do gazoportu. Głównym klientem Gaz-Systemu jest należący do Grupy Orlen PGNiG, który zarezerwował całą przepustowość terminalu.

Gaz-System/Michał Perzyński