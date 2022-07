Gaz-System zwiększy możliwości załadunku LNG w Świnoujściu Alert

Gaz-System poinformował, że od lipca 2022 roku zwiększy roczne możliwości załadunku na cysterny skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w Świnoujściu o dodatkowe 55 tysięcy ton.

Dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Terminal LNG jest wyposażony w trzy stanowiska załadunku cystern, którymi od lipca 2022 roku można przeładować 185 tys. ton LNG w skali roku, zamiast obecnie dostępnych 130 tys. ton. Usługa jest świadczona przez całą dobę. Maksymalnie w tym czasie można załadować nawet 40 cystern samochodowych – czytamy w komunikacie.

Dzięki cysternom surowiec trafia do miejscowości, które są oddalone od przesyłowych sieci gazociągów. LNG jest dowożony do lokalnych stacji regazyfikacji. Tam zmienia się jego stan skupienia ze skroplonego w lotny, a następnie dostarcza do odbiorców lokalną siecią dystrybucyjną.

Do tej pory z terminalu wyjechało w sumie ponad 18 tys. cystern.

Gaz-System/Jędrzej Stachura