GUS: Produkcja węgla kamiennego spadła, natomiast gazu jest więcej Alert

W tym miesiącu spadła produkcja węgla kamiennego. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w kontrze odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego w stanie ciekłym lub gazowym.

Siedziba GUS w Warszawie. Źródło: Wikipedia

Produkcja gazu ziemnego w stanie ciekłym lub gazowym, wzrosła o 2,7 procent, w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. To wzrost po utrzymującym się wcześniej okresie spadkowym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w opozycji do gazu jest węgiel kamienny. Produkcja spadła o 15,2 procent rok do roku.

GUS informuje, że w okresie od styczeń do września 2022 roku, produkcja węgla kamiennego spadła o 3,1 procent rok do roku i wyniosła 39,72 miliona ton. Dane mówiące o produkcji gazu, zebrane w tym samym przedziale czasowym, pokazują natomiast, spadek produkcji na poziomie 0,4 procent rok do roku.

ISBNews/Maria Andrzejewska