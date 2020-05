Dostawy gazu przez Polskę po zakończeniu kontraktu z Rosjanami bez problemów, choć ci straszą załamaniem Alert

Gazociąg. Fot. Gaz-System

16 maja zakończył się kontrakt przesyłowy na Gazociągu Jamalskim. Rosjanie straszą załamaniem dostaw w pierwszej dobie po jego zakończeniu, ale dostęp do gazociągu jest oferowany rutynowo, a gaz płynie nim bez przeszkód zgodnie z regulacjami unijnymi.

– Pierwszy dzień pracy według nowych reguł przyniósł prawie dwukrotnie załamanie dostaw – straszy rosyjski Finanz.ru. Tymczasem aukcje odbywają się zgodnie z planem, a Rosjanie już wcześniej zarezerwowali moc na cały trzeci kwartał tego roku.

Rosyjski portal Finanz.ru informuje o tym, że aukcje dziennie przepustowości Gazociągu Jamalskiego do dyspozycji 17 maja, czyli pierwszego dnia po zakończeniu kontraktu przesyłowego, doprowadziły do rezerwacji 58 procent przepustowości Jamału (22,5 z 38 mln KWh). Wyniki aukcji są dostępne na platformie cyfrowej Gaz-Systemu.

Aukcja dzienna z 16 maja odbyła się zgodnie z regulacjami unijnymi, które oznaczają, że do końca maja każdego dnia będą odbywać się aukcje na przepustowość dobową. 18 maja o czwartej rano czasu polskiego odbędzie się zaś aukcja przepustowości miesięcznej na czerwiec. Jej wyniki pokażą ile zainteresowani klienci wykorzystają przepustowości Gazociągu Jamalskiego ciągnącego się z granicy polsko-białoruskiej w Kondratkach do polsko-niemieckiej w Mallnow w obu kierunkach. Można podejrzewać, że dostawy ze Wschodu przez Gazociąg Jamalski zostaną zrealizowane przez Gazprom. Doszło już do rezerwacji 80 procent przepustowości w trzecim kwartale 2020 roku.

Zakończenie kontraktu przesyłowego EuRoPol Gaz-Gazprom umożliwiło wdrożenie regulacji unijnych przy rezerwacji przepustowości Gazociągu Jamalskiego na odcinku polskim. Gwarantują one przejrzystość i wolny dostęp do mocy gazociągu wszystkim zainteresowanym. Oznacza to, że rosyjski Gazprom wykupuje ją za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej jak każdy inny klient.

PGNiG wciąż realizujący kontrakt na dostawy (nie przesył – przyp. red.) gazu z Rosji przez Gazociąg Jamalski informuje, że odbywają się one bez przeszkód.

Finanz.ru/Wojciech Jakóbik