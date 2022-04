Gazociąg Polska-Litwa zostanie uruchomiony pierwszego maja Alert

Gazociąg Polska-Litwa. Fot. EBI

Pierwszego maja zostanie uruchomione połączenie gazociągowe Polska–Litwa. Wraz z początkiem maja zostanie dostarczone przez PGNiG pierwsze paliwo przez terminal w Kłajpedzie. Litewski minister energii zapewnia, że Litwa będzie wspierać Polskę w dostawach gazu.

Gazociąg Polska-Litwa

Litewski minister energii zaznaczył, iż brak dostaw gazu dla Polski nie będzie znacząco odczuwalny. Odejście od tego surowca może okazać się nawet bezbolesne, gdyż Polska jest stosunkowo dobrze zabezpieczona pod kątem rezygnacji z gazu z Rosji.

– Po pierwsze Polska do tej pory już wystarczająco zapełniła swoje magazyny podziemne. Po drugie Polska ma terminal LNG a zużycie gazu jest obecnie niskie. Po trzecie w październiku zostanie otwarty gazociąg Baltic Pipe, który będzie importował większość potrzebnego gazu z Norwegii – powiedział Dainius Kreivys.

Litewski minister energii zapewnił, iż Litwa będzie wspierać Polskę w zaopatrzeniu w gaz, jednak wsparcie będzie uzależnione również od sytuacji na Łotwie i w Estonii. – Jeżeli zobaczymy, że sytuacja na Łotwie i w Estonii nie jest trudna, pomożemy też Polsce. Z punktu widzenia solidarności, jeśli Polska potrzebuje gazu, to trafi on do Polski – dodał Kreivys.

Rzeczpospolita.pl/BiznesAlert.pl