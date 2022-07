Gazprom dostał turbinę, ale i tak ograniczy dalej dostawy gazu do Europy Alert

Rosjanie otrzymali turbinę Siemensa z naprawy w Kanadzie pomimo sankcji, ale mimo to zapowiadają, że dostawy gazu do Europy przez gazociąg Nord Stream 1 spadną do 33 mln m sześc. dziennie od środy, 27 lipca.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Spadek do 33 mln m sześc. z 60 mln dziennie obniży wykorzystanie przepustowości Nord Stream 1 do 20 procent z 55 mld m sześc. rocznie. Powodem ma być zła kondycja kolejnej turbiny Nord Stream 1. Rosjanie przekonywali, że dostawy spadną, jeśli nie zostanie im zwrócone takie urządzenie z Kanady. Pomimo ustępstwa Ottawy i Berlina oraz dostarczenia turbiny, dostawy mają zostać dodatkowo ograniczone.

Gazprom ogranicza podaż gazu w Europie od wakacji 2021 roku. Jest oskarżany o działanie celowe mające podsycić kryzys energetyczny i osłabić wsparcie Europejczyków dla Ukrainy zmagającej się z inwazją Rosjan od 24 lutego tego roku.

Wojciech Jakóbik