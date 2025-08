Gazprom ma najniższy eksport do Europy od 50 lat

Od stycznia do lipca 2025 Gazprom eksportował do Europy 9,93 miliardów metrów sześciennych. To trochę ponad połowa niż w analogicznym okresie 2024 roku, gdy dostarczył 18,3 miliardów metrów sześciennych.

Jeżeli tendencja utrzyma się to w bieżącym roku dostarczy około 17 miliardów metrów sześciennych gazu. Jest to najniższy wynik od lat 70. W ramach porównania, w okresie szczytowym, 2018-2019, eksportował do Europy 170-180 miliardów metrów sześciennych gazu. Dziesięć razy więcej niż zakładają obecne prognozy.

Gazprom potrzebował Ukrainy

Od początku bieżącego roku Ukraina wstrzymała tranzyt rosyjskiego paliwa do Europy. Gazprom zwiększył o 7 procent eksport z użyciem gazociągu TurkStream, co jednak nie zastąpiło utraconego połączenia. Ukraińskie rurociągu były w stanie przesłać ponad 140 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

Oficjalne dane Federalnego urzędu Statystycznego Rosji wskazują, że produkcja gazu w Rosji spadła w pierwszej połowie 2025 roku o 3,2 procent (w ujęciu rok do roku). W analogicznym okresie produkcja LNG spadła o 5,2 procent.

Gazprom w zeszłym roku wydobył 416,19 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego sprzedał (na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych) 355,23 miliardów. Tym samym firma zakończyła miniony rok z 60 miliardami metrów sześciennych niesprzedanego gazu. Porównywalną ilość rocznie wydobywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to również trzy razy więcej niż roczne zużycie w Polsce.

Porażka goni porażkę

Rosyjsko-chiński projekt Siła Syberii-2 stoi w miejscu. Dodatkowo upadł projekt tureckiego hubu gazowego. Wspólna inwestycja zakładała przepływ ponad 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Według doniesień medialnych turecki rząd odmówił wspólnej kontroli nad hubem i chciał by Gazprom pełnił tylko rolę dostawcy, nie angażując się w dystrybucję.

W 2024 roku Rosja zarabiała 61 milionów euro na sprzedaży paliw (gazu, ropy i uranu) do Rosji. Analitycy, w rozmowie z Biznes Alert, wskazali, że jest to jednak przejściowe i w 2025 roku Gazprom nie będzie miał powodów do radości. Rynki azjatyckie nie zrekompensowały utraty Europy, fiasko tureckiego hubu i rosyjsko-chińskiego projektu odbiły się na spółce, a utrata tranzytu przez Ukrainę nie została zrekompensowana.

Ukrainska Pravda / The Moscow Times / Reuters / United 24 / Biznes Alert / Marcin Karwowski