Gazprom śpi na gazie, którego pozbawił Europę, więc naukowcy wkraczają do akcji Alert

Gazprom ogranicza podaż gazu w Europie i nie wie co robić z nadwyżkami. Z pomocą przychodzą naukowcy rosyjscy, którzy ogłosili światu stworzenie urządzenia, którego nie ma nikt inny. Ma przetwarzać gaz Gazpromu w niebieski wodór.

Wodór. Fot. Freepik

Według danych ICIS rosyjski Gazprom dostarczył Europie w sierpniu o 9 mld m sześc. gazu mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tymczasem wydobył 12,6 mld m sześc. gazu w dwóch pierwszych tygodniach września. To spadek o 38 procent rok do roku. Ogranicza podaż w Europie podsycając kryzys energetyczny, gazyfikuje Rosję, zapełnia magazyny i spala nadwyżki we flarach na Jamale ale, to nie wystarczy. Musi ograniczać wydobycie gazu, bo nie ma już co z nim zrobić.

To dlatego Rosjanie pracują nad nowymi sposobami wykorzystania gazu. Politechnika w Tomsku poinformowała, że stworzyła demonstracyjny model generatora wodoru z gazu. Gazprom podpisał z nią umowę na wykorzystanie tego urządzenia. Rozwiązanie zaproponowane w Tomsku ma obniżyć koszty wytwarzania wodoru z gazu ziemnego, który do tej pory powstawał przy pomocy reformingu parowego, a było to drogie rozwiązanie. Naukowcy z politechniki w Tomsku przekonują, że ich urządzenie nie ma sobie równych na świecie.

Neftegaz.ru/Wojciech Jakóbik