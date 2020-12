Gazprom planuje wybudować w Niemczech fabrykę wodoru z gazu z Nord Stream Alert

fot. Gazprom

Gazprom proponuje budowę zakładu produkcji wodoru w północnych Niemczech nieopodal wyjścia gazociągów Nord Stream na ląd- poinformował Aleksander Iszkow, szef wydziału oszczędności energii i ekologii Gazpromu.

Wodór z gazu z Nord Stream 2?

– (…) jedną z takich inwestycji jest budowa dużej instalacji do pirolizy metanu bezpośrednio na wyjściu z gazociągów Nord Stream. Ślad węglowy wyprodukowanego wodoru wyniesie 1,2-1,6 kg dwutlenku węgla na kilogram wodoru, czyli prawie trzykrotnie mniej niż kryterium niskowęglowego wodoru zaproponowane przez UE – powiedział.

Iszkow zaznaczył, że w zakładzie tym mógłby być produkowany również wodór pochodzący z elektrolizy. Energia elektryczna pochodziłaby w tym przypadku z farm wiatrowych zlokalizowanych na Bałtyku.

Kolejnym pomysłem Iszkowa jest transport istniejącymi gazociągami dwutlenku węgla. – Jest jeszcze jeden projekt, o którym myślę, że nikt nigdy o tym nie dyskutował – jest to analiza i ocena możliwości transportu dwutlenku węgla do Rosji. Dwutlenek węgla będzie dostarczany z powrotem do Rosji za pośrednictwem istniejącej infrastruktury gazociągów w celu jego utylizacji lub wykorzystania w inny sposób – wskazał Iszkow.

Interfax/Mariusz Marszałkowski