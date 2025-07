Gazprom odczuwa sankcje. Rekordowo niski poziom eksportu do Europy

Na skutek sankcji Gazprom odnotował rekordowo niski poziom eksportu do Europy. Obecnie jedynym gazociągiem łączącym Rosję z Europą jest TurkStream. Reuters wyliczył, że od stycznia do czerwca Gazprom wysyła do Europy 8,33 miliardów metrów sześciennych, zaliczając spadek o 47 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

W czerwcu dostarczono mniej gazu o 18,3 procent w porównaniu do maja, co było spowodowane pracami konserwacyjnymi. W czerwcu dziennie przesyłano 37,6 milionów metrów sześciennych, co jest spadkiem w stosunku do maja gdy codzienny wolumen wynosił 46 milionów.

Tym samym jest możliwe, że do końca roku dostarczy mniej niż 16 miliardów metrów sześciennych. W ramach porównania w 2021 roku, przed pełnoskalową agresją na Ukrainę, dostarczył 175 miliardów metrów sześciennych gazu. Agencja zauważa, że rosyjski eksport do Europy nie był tak niski od początku lat 70. W 1975 roku Związek Sowiecki dostarczał do Europy 19,3 miliardy metrów sześciennych rocznie. Dzięki umowie z Niemcami Zachodnimi wolumen wzrósł w 1980 roku do 54,8 miliardów.

Azja nie zastąpiła Europy

Rosja forsowała w 2022 roku powstanie hubu gazowego w Turcji, co miało pomóc ominąć sankcje nakładane przez Zachód. Inicjatywa nie została ziszczona. Nie wybudowano również magistrali Siła Syberii-2, rządy Rosji i Chin nie doszły do porozumienia. Wbrew zapowiedziom rynek azjatycki nie zrekompensował odcięcia się Zachodu od rosyjskiego gazu.

Unia Europejska przyjęła mapę drogową, która wskazuje odejście od kremlowskich paliw do 2027 roku, z pewnymi wyjątkami, które otrzymały przedłużenie do 2028 roku.

Gazprom w kłopotach

Spółka wyprodukowała w 2024 roku 416 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego sprzedała 355 miliardów, pozostając z 60 miliardami nadwyżki. W przybliżeniu to tyle ile wynosi roczna produkcja Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Gazprom zdecydował się w 2025 roku nie wypłacać akcjonariuszom dywidend. Media donoszą, że w ramach ratowania spółki Putin rozważa ulgi podatkowe dla koncernu, kosztem innych podmiotów z sektora gazowego.

Reuters / The Moscow Times / Biznes Alert / Marcin Karwowski