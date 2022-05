Gazprom odetnie Finlandię od gazu, więc ta sprowadzi LNG Alert

FSRU w Kłajpedzie. fot. kn.lt

Rosjanie zatrzymają dostawy gazu do Finlandii więc ta sprowadzi LNG jeszcze tej zimy dzięki pływającemu terminalowi od Amerykanów.

BiznesAlert.pl informował o tym, że Gazprom poinformował 20 maja o planie zatrzymania dostaw gazu do Finlandii po tym jak firma Gasum odmówiła płatności w rublach. Dostawy mają się zakończyć 21 maja.

Jednakże tego samego dnia operator Gasgrid Finland Oy poinformował o umowie z amerykańskim Excelerate Energy na dzierżawę pływającego terminalu LNG (FSRU) o nazwie Exemplar, który pozwoli sprowadzać gaz skroplony jeszcze tej zimy. Lokalizacja, w której będzie stał FSRU zostanie dopiero ujawniona, ale ma odbierać 2-3 dostawy miesięcznie. – Obecna sytuacja globalna powoduje, że ten statek jest absolutnie niezbędny i trzeba go pilnie sprowadzić – czytamy w komunikacie Finów. Dostawy z niego mają także zaopatrywać Estonię.

Finlandia nie ma własnych zasobów gazu, a jedyny alternatywny szlak wiedzie przez gazociąg Balticconnector do FSRU na Litwie. Z tego powodu Finowie i Estończycy postanowili wspólnie wydzierżawić dodatkowy obiekt. FSRU na Litwie ma służyć dostawom do krajów bałtyckich i Polski, która także rezerwuje tam kolejne dostawy po odcięciu dostaw z Rosji z tych samych powodów co w Finlandii.

Polacy i Finowie zadeklarowali, że skierują działania Gazpromu do trybunału arbitrażowego.

Gasgrid/Wojciech Jakóbik