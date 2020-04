Gazprom skoryguje ceny gazu na rachunkach dla PGNiG zgodnie z wyrokiem arbitrażu o kontrakcie jamalskim Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przekazało, że otrzymało od Gazpromu deklarację stosowania nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego ustalonych na mocy wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie wygranego przez Polaków.

Gazprom skoryguje faktury od PGNiG

Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. przekazał 24 kwietnia, że Gazprom i Gazprom Export nie stosuje się do wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie wydanego w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu kontrakt jamalski. Pięć dni później PGNiG przekazał, że spółka otrzymała od Gazprom deklarację stosowania nowych warunków cenowych Kontraktu Jamalskiego ustalonych na mocy wyroku. Gazprom oświadczył, że skoryguje wystawione faktury, o których PGNiG informowała 24 kwietnia 2020 roku. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski zareagował ostrzeżeniem, że Polacy mogą zająć aktywa projektu Nord Stream 2, jeżeli nie uda się wyegzekwować inaczej należności Gazpromu wobec Polaków.

Będą kolejne obniżki?

PGNiG przypomina o możliwości zmiany w przyszłości ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom od 1 listopada 2017 roku wskutek wniosku PGNiG o renegocjację ceny kontraktowej, o którym informowało 1 listopada 2017 roku. Ponadto, wskazuje na możliwość zmiany w przyszłości ceny kontraktowej wskutek wniosku o renegocjację złożonego przez Gazprom, o którym informowało 8 grudnia 2017 roku.

Wyrok ogłoszony 30 marca 2020 roku zmienił formułę cenową służącą do ustalania ceny dostaw w kontrakcie jamalskim. Gazprom wystawiał mimo wyroku faktury do 24 kwietnia w oparciu o nieaktualną formułę cenową. PGNiG zwróciło się do dostawcy o korektę wystawionych w ostatnich tygodniach faktur argumentując, że wyrok Trybunału jest ostateczny i wiążący dla stron.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki