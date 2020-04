Gazprom wznowił dostawy gazu do Chin Alert

fot. Gazprom

Gazprom poinformował, że wznowił dostawy gazu do Chin poprzez gazociąg Siła Syberii.

Powrót dostaw do Chin

Dwutygodniowa przerwa dostaw gazu do Chin była oficjalnie spowodowana pracami konserwatorskimi gazociągu. Według Rosjan było to działanie uzgodnione ze stroną chińską. Przedstawiciele Gazpromu twierdzą, że prace konserwacyjne gazociągu będą przeprowadzane dwa razy w roku: wiosną i jesienią.

Siła Syberii

Gazociąg Siła Syberii, łączący pola gazowe na terenie Syberii Wschodniej z północno-wschodnim regionem Chin, liczy ponad trzy tysiące kilometrów. Umowa o jego budowie została podpisana w 2014 roku. Przewidywała zakup gazu z Rosji przez 30 lat o wartości ok. 400 mld dolarów. Gazprom planuje w 2020 roku przesłać za pośrednictwem tej magistrali do Chin pięć miliardów metrów sześc. gazu. Ma on osiągnąć docelową przepustowość 38 mld m sześc. w 2024 roku. Tymczasem Władimir Putin wydał dyspozycję rozpoczęcia prac projektowych nowego gazociągu – Siły Syberii 2.

TASS/ Mariusz Marszałkowski