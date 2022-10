Gazprom rozpoczął dostawy gazu do Chin z nowego źródła Alert

Gazprom poinformował, że rozpoczął testowe dostawy gazu do Chin, pochodzącego ze złoża Kowykta. Trafia on trafia tam poprzez gazociąg Siła Syberii.

Gazociągi. Źródło: freepik

Od 2019 roku trwają dostawy gazu z Rosji do Chin przez Siłę Syberii. Gazociąg, którego przepustowość wynosi 38 mld m sześc. gazu rocznie, dotychczas pracuje w ograniczonym poziomie przesyłając maksymalnie 15 mld m sześc. gazu. Dotychczas pochodził on ze złoża Czajanda. Regularne dostawy ze złoża Kowykta mają ruszyć na początku grudnia.

W 2021 roku Gazprom wyeksportował do Chin 11 mld m sześc. gazu. W 2023 roku jest planowany eksport 23 mld m sześc. gazu. Gazociąg ma osiągnąć pełną przepustowość roczną dopiero w 2027 roku, dwa lata po planowanym terminie.

Opóźnienia wynikają z problemów z zagospodarowaniem złóż Czajanda i Kowykta. W 2020 roku media rosyjskie informowały, że z odwiertów często nie płynie gaz, chociaż według badań miał się tam znajdować.

Gazociąg Siła Syberii nie jest alternatywą do dostaw gazu do Europy, ponieważ tłoczy gaz pochodzący ze złóż Syberii Wschodniej. Dywersyfikacja dostaw gazu ze złóż Syberii Zachodniej stanie się możliwa, gdy powstanie gazociąg Siła Syberii 2, który ma transportować rosyjski gaz do Chin przez terytorium Mongolii.

Reuters/Gazprom/Mariusz Marszałkowski