Plan Putina na ratowanie gospodarki: zabrać innym, dać Gazpromowi

Rosyjski koncern, obłożony zachodnimi sankcjami, doświadcza strat finansowych. W 2023 roku poniósł pierwszą roczną stratę od 20 lat, zdaniem ekspertów w bieżącym roku sytuacja spółki również nie jest korzystna. Rosyjski rząd planuje odciążyć Gazprom kosztem innych spółek gazowych.

Rosja, w związku z trwającą inwazją na Ukrainę, przestawiła swoją gospodarkę na wojenną. W 2024 roku przeznaczyła na zbrojenia rekordowe 148,97 miliardy dolarów. W 2023 roku było to 109,2 miliardów, w 2022 roku 102,37 miliardów a przed inwazją w 2021 roku 65,91 miliardów. Od 1993 roku do 2021 roku rekordowe wydatki wyniosły 88,35 miliardów dolarów (w 2013 roku).

Wydatki na zbrojenia rosną, a gospodarka pada

W związku, ze skupieniem się na przemyśle zbrojeniowym, oraz obłożeniu zachodnimi sankcjami, inne sektory gospodarki doświadczają strat. Gazprom w 2023 roku poniósł straty w wysokości prawie siedmiu miliardów (była to pierwsza roczna strata od 20 lat), gdy Zachód rozpoczął odchodzić od rosyjskich paliw. W 2024 roku odniosła niewielki wzrost, wydobywając o 16 procent więcej gazu (416 miliardów metrów sześciennych), w ujęciu rok do roku. Jak jednak komentowali Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich i Tymon Pastucha z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w rozmowie z Biznes Alert nie oznacza to dobrej sytuacji koncernu.

– W 2024 roku bilans finansowy Gazpromu nieco się poprawił na skutek m.in. zwiększenia dostaw do Europy. Niemniej, w 2025 roku – przez wstrzymanie tranzytu przez Ukrainę – wskaźniki finansowe Gazpromu ponownie się pogorszą. Tym bardziej, że rynki azjatyckie nie są w stanie zrekompensować Gazpromowi wysokich marż, jakie ten uzyskiwał w Europie. Do tej pory zaś Chińczycy i Rosjanie nie porozumieli się do budowy magistrali Siła Syberii-2, która pozwoliłaby przekierować część wolumenów ze złóż przeznaczonych do Europy na kierunek chiński – mówił ekspert OSW.

Koncern podjął w 2025 roku decyzje o niewypłacaniu dywidendy akcjonariuszom.

Gazprom zyska, stracą inni

Według agencji Interfax rosyjski rząd ma w planach złagodzenie obciążeń podatkowych Gazpromu. Źródła, na które się powołuje, twierdzą, że aby wyrównać ulgi, Putin planuje „przywłaszczyć” część zysków generowanych przez innych producentów gazu. Reuters potwierdza tę informację powołując się na swoich informatorów, dodając, że ostateczna decyzja w rządzie jeszcze nie zapadła.

Unia Europejska chce odejść od rosyjskich paliw do 2027 roku.

