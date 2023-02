Smutne, trzydzieste urodziny Gazpromu Alert

Gazprom obchodził 17 lutego trzydzieste urodziny. Choć przemawiał na nich prezydent Władimir Putin, nie mogły upływać w dobrej atmosferze wobec danych, które sugerują, że ten rosyjski gigant może stracić nawet połowę przychodów przez kryzys energetyczny, który sam podsycał.

30 lat Gazpromu.. Grafika: Klub hokejowy SKA.

Prezydent Władimir Putin przekazał nagranie wideo na wydarzenie z okazji trzydziestolecia dekretu prezydenckiego z 1993 roku, który zamieniał państwowy Gazprom w spółkę giełdową. – W ostatnich trzydziestu latach globalne zużycie gazu prawie się podwoiło, a w następnych dwudziestu, według wyliczeń ekspertów, wzrośnie o kolejne 20 procent, a może więcej – mówił Putin w nagraniu. – Prawie połowa tego wzrostu przypadnie na kraje Azji i Pacyfiku, a przede wszystkim, oczywiście, na Chiny, biorąc pod uwagę tempo rozwoju ich gospodarki – powiedział Putin, zalecając reorientację szlaków dostaw.

Nie wspominał o danych, które świadczą o tym, że zapotrzebowanie na gaz Gazpromu globalnie spada i może spowodować spadek przychodów tej firmy o połowę w 2023 roku. Rosjanie przestali publikować dane o sprzedaży Gazpromu po inwazji na Ukrainie zapoczątkowanej w 2022 roku. Wcześniej wywołali kryzys energetyczny, ograniczając podaż gazu w Europie i podnosząc jego cenę. Destrukcja popytu wywołana w ten sposób zmniejszyła zapotrzebowanie na gaz, na czele z rosyjskim, bo kraje zachodnie postanowiły zmienić dostawców.

Gazprom wysłał do Europy 185,1 mld m sześc. w 2021 roku. Rok później było to już tylko 100,9 mld m sześc. Szacunkowe dane Reutersa sugerują, że eksport poza kraje byłego Związku Sowieckiego nie licząc Chin może spaść do 50-65 mld m sześc. Loko-Invest cytowane przez Reutesa ocenia, że nie zastąpią tego dostawy do Turcji, Chin i krajów Związku Niepodległych Państw, szacowane na odpowiednio 30-32, 15,5-30 i 25 mld m sześc.

Gazprom zanotował przychody ze sprzedaży gazu w 2022 roku w wysokości 80 mld dolarów, czyli spadły one o 46 procent. Jeżeli cena gazu wyniesie zgodnie z szacunkami ministerstwa gospodarki Rosji około 700 dolarów za 1000 m sześc. w 2023 roku, przychody Gazpromu wyniosą 35-46 mld dolarów. Jeśli będzie niższa, jak sugeruje BCS, wyniosą 40 mld dolarów. Będą wówczas dwa razy niższe niż w 2022 roku i cztery razy niższe niż w 2021 roku.

Anadolu/Reuters/Euractiv.com/Wojciech Jakóbik