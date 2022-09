Gazprom zmusza pracowników do wpłat na rzecz rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie Alert

Pracownicy Gazpromu są zmuszani do wpłacania pieniędzy na zakup leków i innych środków medycznych dla rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie. – donosi Radio Swoboda.

Według dziennikarzy, którzy dotarli do zrzutów ekranu pochodzących z telegramowych kont pracowników Gazpromu, pracownicy ci są zobowiązani do dokonywania wpłat w wysokości 1000 rubli (17 dolarów) w ramach specjalnej akcji crowdfoundingowej, która ma na celu zakup środków medycznych dla rosyjskich żołnierzy.

– Drodzy koledzy, w trakcie prowadzenia operacji specjalnej pojawiło się wielu żołnierzy Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego, którzy otrzymali różnego rodzaju rany i obrażenia. Dalekowschodnia Międzyregionalna Dyrekcja PJSC Gazprom w mieście Chabarowsk zgłosiła się na ochotnika do udzielenia pomocy finansowej na zakup leków, których bardzo brakuje w szpitalach i szpitalach wojskowych. Konieczne jest przekazanie środków w wysokości co najmniej 1000 rubli. Po dokonaniu wpłaty, należy przesłać cztery ostatnie cyfry transakcji, a także nazwisko płatnika. Jest to konieczne do sporządzenia raportu dla dyrekcji i oceny ile osób wzięło udział w akcji, oraz kto zignorował wezwanie.

Według dziennikarzy, taki proceder zachodzi również w innych oddziałach Gazpromu na terenie Rosji. Wcześniej podobne akcje były organizowane w marcu i kwietniu, kiedy w „dobrowolnych” zbiórkach zebrano pół miliona rubli.

Według brytyjskiego wywiadu w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainie od lutego zginęło już ponad 25 tys. rosyjskich żołnierzy, a około 80 tys. zostało rannych. Dane ukraińskie mówią o ponad 55 tys. zabitych.

Radio Swoboda/Mariusz Marszałkowski