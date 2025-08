Gdzie zniknęły Javeliny? Pociski tracą na znaczeniu

Wojna w Ukrainie pokazuje, że klasyczne systemy przeciwpancerne, takie jak słynne Javeliny czy Stugny, stopniowo ustępują miejsca dronom FPV i bombowym. Zmienia się nie tylko technologia, ale i filozofia walki – dziś kluczowe znaczenie mają mobilność, niski koszt i zdolność przetrwania na polu bitwy pod ciągłym nadzorem przeciwnika.

Przenośne systemy przeciwpancerne (ATGM) przez lata były podstawą taktyki zatrzymywania kolumn pancernych i osłabiania siły uderzeniowej przeciwnika. Jednak od 2023 roku na froncie ukraińskim obserwuje się radykalną zmianę – mniej czołgów, więcej lekkich pojazdów i znacznie więcej dronów. Każde użycie ATGM oznacza dziś ryzyko wykrycia operatorów przez wrogie drony zwiadowcze i narażenie ich na atak.

„Przeciwpancerne są teraz głównie drony bojowe” – mówi Ihor Raikov z 13. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy portalowi “Oboronka”. Drony FPV i bombowe potrafią razić cele szybciej, taniej i z większej odległości niż klasyczne systemy ATGM. Jednocześnie są trudniejsze do wykrycia i łatwiejsze w obsłudze. Systemy takie jak RK-3 Korsar są nadal wykorzystywane, ale głównie w głębi obrony – jako drugi lub trzeci pierścień ochrony.

Koszt, zasięg i przeżywalność

Załogi ATGM liczą zwykle 2–4 osoby. Sam system wymaga transportu, rozstawienia i kalibracji optyki. W warunkach masowego użycia dronów każde takie przygotowanie może zakończyć się stratami wśród ludzi i sprzętu. Jak podaje „Forbes”, koszt jednego pocisku ATGM zaczyna się od 20 tys. dolarów, a jego zasięg zazwyczaj nie przekracza kilku kilometrów. Tymczasem FPV mogą razić z większej odległości, są wielokrotnie tańsze, a operatorzy potrafią wykorzystywać je w cyklach 15-minutowych.

Eksperci podkreślają, że klasyczne systemy nadal mają zastosowanie – szczególnie w obronie miast, pozycji umocnionych czy granic państwowych. Dzięki zdalnemu sterowaniu – jak w przypadku Stugny – możliwe jest ich użycie z ukrycia, bez narażania operatora. Trwają też próby integracji ATGM z dronami ciężkimi lub naziemnymi robotami bojowymi, choć nadal ograniczają je masa, koszt i awaryjność optyki.

Modernizacja – konieczność, nie wybór

Przyszłość systemów przeciwpancernych zależy od ich modernizacji. Eksperci wskazują trzy główne kierunki rozwoju: wydłużenie zasięgu i możliwość rażenia celów spoza linii wzroku (np. izraelsko-francuski Spike), zastosowanie głowic samonaprowadzających oraz wprowadzenie lżejszych i bardziej mobilnych wyrzutni, zdolnych konkurować z dronami FPV.

Zespół Javelin Joint Venture (JJV) w USA – tworzony przez Lockheed Martin i Raytheon – wdraża właśnie zmiany, które mają zwiększyć efektywność produkcji i odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie. Nowe narzędzia, stacje testujące i cyfrowy system automatyzacji danych (SystemLink) mają przyspieszyć realizację zamówień i poprawić jakość wyrobów.

Według zapowiedzi Lockheed Martin, produkcja wzrośnie o ponad 50% do końca 2026 roku – z 2400 do 3960 pocisków Javelin rocznie.

Javeliny w Wojsku Polskim

Polska w styczniu 2023 roku podpisała aneks do umowy na dostawę 50 kolejnych wyrzutni systemu Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU) oraz około 500 pocisków rakietowych FGM-148F Javelin. Pakiet obejmuje również logistykę i szkolenia.

Aneks zwiększa wartość zamówienia do ok. 158 mln dolarów netto. Sprzęt trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej, które są użytkownikiem systemu Javelin od 2021 roku. Wersja FGM-148F to najnowszy wariant tego amerykańskiego pocisku średniego zasięgu, przeznaczony do niszczenia zarówno lekkich, jak i ciężko opancerzonych pojazdów, a także umocnień. Dostawy zakontraktowanego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej sprzętu wojskowego zostaną zrealizowane do 2026 roku.

Zamiast konkurować, systemy ATGM i drony coraz częściej się uzupełniają. Drony rozpoznają i oznaczają cele, a ATGM mogą razić je z dystansu lub służyć jako odwód ogniowy. Jednak im skuteczniejsze stają się drony w walce z pancerzem, tym mniej pracy pozostaje dla klasycznych wyrzutni.

W armiach zachodnich, gdzie nie ma aż tak drastycznego ograniczenia zasobów jak na Ukrainie, ATGM zachowują strategiczne znaczenie – choć ich rola może przesuwać się z frontu na zaplecze: do ochrony konwojów, węzłów komunikacyjnych i pozycji obronnych.

