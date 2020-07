Amerykanie i Niemcy łączą siły by wtoczyć wodór do elektrowni gazowych i gazociągów Alert

Turbina HA GE. Źródło: GE

Niemiecki Uniper i amerykański General Electric chcą zdekarbonizować elektrownie, gazociągi oraz magazyny gazu, wtłaczając do nich wodór.

Porozumienie Uniper-GE z czerwca 2020 roku zakłada stworzenie mapy drogowej dekarbonizacji dzięki pracy połączonej grupy ekspertów, mających przedstawić owoc swych zabiegów na początku 2021 roku. Plan ma uwzględniać między innymi wykorzystanie wodoru w turbinach gazowych GE i kompresorach Unipera, które potem byłyby wykorzystywane odpowiednio w elektrowniach oraz sieciach przesyłowych gazu.

Zdaniem Andreasa Schierenbecka, prezesa Unipera, wodór (zielony z Odnawialnych Źródeł Energii lub niebieski z gazu) może w przyszłości zastąpić gaz ziemny w elektrowniach na to paliwo. Wykorzystanie wodoru to sposób na dekarbonizację sektorów gospodarki dotąd trudnych do pozbawienia emisji CO2. Prezes Unipera mówi także o możliwości składowania wodoru w magazynach gazu, dającej nadzieje na zabezpieczenie niestabilnych OZE.

Offshore Energy/Wojciech Jakóbik