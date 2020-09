Kolejny gigant naftowy inwestuje w offshore Alert

British Petroleum (BP), brytyjski gigant naftowo-gazowy wkracza na ścieżkę rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Koncern zawarł strategiczne partnerstwo z norweską firmą Equinor, która jeszcze do niedawna opierał się głównie na działalności związanej z wydobyciem ropy i gazu.

Partnerstwo

BP zawarło umowę z Equinor na zakup 50 procent udziałów w aktywach morskich farm wiatrowych Empire Wind i Beacon Wind na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych za łączną kwotę przed korektami w wysokości 1,1 miliarda dolarów. Dzięki tej transakcji obie firmy nawiązują również strategiczne partnerstwo w celu dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w USA. Obecnie Equinor posiada 100 procent udziałów zarówno w dzierżawie Empire Wind, zlokalizowanej u wybrzeży stanu Nowy Jork, jak i jest dzierżawcą projektu Beacon Wind, zlokalizowanej u wybrzeży Massachusetts. Equinor pozostanie operatorem projektów w ramach tych umów najmu w fazie rozwoju, budowy i eksploatacji.

W ramach tego partnerstwa Equinor i BP rozważą przyszłe wspólne możliwości w Stanach Zjednoczonych zarówno w zakresie przybrzeżnych, jak i pływających morskich farm wiatrowych oraz wykorzystają odpowiednią wiedzę specjalistyczną, aby wspólnie zwiększyć skalę.

Przejęcie przez BP udziałów w Empire Wind i Beacon Wind ma zostać sfinalizowane na początku 2021 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków, w tym korekt ceny zakupu i zatwierdzenia przez władze.

Umowa została zawarta miesiąc po ogłoszeniu nowej strategii BP, która obejmuje dziesięciokrotne zwiększenie rocznych inwestycji niskoemisyjnych do około pięciu miliardów dolarów rocznie do 2030 roku. BP zamierza również zwiększyć rozwinięte moce wytwórcze ze źródeł odnawialnych z 2,5 GW w 2019 roku. Około 50 GW do 2030 roku.

– Morska energetyka wiatrowa rośnie w tempie około 20 procent rocznie na całym świecie i jest uznawana za kluczowy element światowych wysiłków ograniczenia emisji. Equinor jest uznanym liderem w branży, a to partnerstwo opiera się na długiej historii naszych dwóch firm. Odegra istotną rolę w umożliwieniu nam osiągnięcia naszego celu, którym jest szybkie zwiększenie naszej zdolności w zakresie energii odnawialnej, a czyniąc to, pomoże w dostarczaniu energii, której świat chce i potrzebuje – powiedział Bernard Looney, dyrektor generalny BP.

O projektach

Empire Wind znajduje się 15-30 mil na południowy wschód od Long Island i obejmuje 80 000 akrów. Umowa najmu została pozyskana w 2017 roku i jest rozwijana w dwóch fazach o potencjalnej łącznej zainstalowanej mocy ponad 2 GW.

Beacon Wind znajduje się 60 mil na wschód od Montauk Point i 20 mil na południe od Nantucket i obejmuje 128 000 akrów. Nabyta w 2019 roku dzierżawa ma potencjał do rozbudowy o łącznej mocy ponad 2,4 GW.

Equinor/Offshore Wind.biz