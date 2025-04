Globalny gracz gazowy wchodzi na polski rynek wodoru

Penspen, globalna firma specjalizująca się w infrastrukturze gazowej, wchodzi na polski rynek wodoru, szukając partnerów podczas targów H2 Poland w Poznaniu – poinformowała spółka. To kolejny krok w rozwoju sektora wodorowego w Polsce, który przyciąga międzynarodowych inwestorów.

Penspen, międzynarodowy lider w projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą gazową, ogłosił swoje wejście na polski rynek wodoru, planując aktywny udział w targach H2 Poland, które odbędą się w Poznaniu w dniach 8-10 kwietnia 2025 roku. Firma, znana z realizacji projektów gazowych na całym świecie, widzi w Polsce ogromny potencjał dla rozwoju technologii wodorowych i zamierza poszukać lokalnych partnerów do współpracy. Decyzja Penspen to kolejny dowód na rosnące zainteresowanie międzynarodowych graczy polskim sektorem wodorowym, który dzięki ambitnym planom rządu i inwestycjom w OZE staje się jednym z liderów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Penspen, z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze gazowym, zamierza wykorzystać targi H2 Poland jako platformę do nawiązania współpracy z polskimi firmami i instytucjami. Wydarzenie, będące pierwszym w regionie targiem poświęconym wodorowi i dekarbonizacji, przyciąga kluczowych graczy z branży – w 2024 roku wzięło w nim udział ponad 100 wystawców i 5 tysięcy uczestników. Penspen planuje zaprezentować swoje kompetencje w zakresie projektowania i modernizacji infrastruktury wodorowej, w tym rurociągów i systemów magazynowania, a także poszukać partnerów do wspólnych projektów.

– Polska to strategiczny rynek dla rozwoju wodoru w Europie, a H2 Poland to idealne miejsce, by nawiązać kontakty i zrozumieć lokalne potrzeby – mówi przedstawiciel Penspen, podkreślając, że firma chce przyczynić się do budowy wodorowej infrastruktury w Polsce, w tym potencjalnych hubów wodorowych w regionach takich jak Pomorze czy Śląsk.

Polska atrakcyjność rynku

Wejście Penspen na polski rynek wodoru nie jest przypadkowe – Polska, dzięki swojej strategii wodorowej i inwestycjom w OZE, staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla globalnych firm. Zgodnie z Polską Strategią Wodorową do 2030 roku, kraj planuje wybudować 2 GW mocy w elektrolizerach i stworzyć 5 dolin wodorowych, co przyciąga inwestorów takich jak Penspen. W 2024 roku Polska wyprodukowała 1,2 miliona ton wodoru, z czego 10 procent stanowił wodór niskoemisyjny, a według prognoz do 2050 roku zapotrzebowanie na wodór niskoemisyjny wzrośnie do 400 milionów ton globalnie. Dodatkowo, unijne fundusze, takie jak te w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, wspierają rozwój infrastruktury wodorowej – w 2024 roku Polska otrzymała 1,5 miliarda euro na projekty wodorowe, co czyni ją liderem w regionie. Penspen widzi w tym szansę na wykorzystanie swojego doświadczenia w modernizacji istniejących gazociągów do transportu wodoru, co może znacząco obniżyć koszty transformacji energetycznej.

Wodór w transformacji energetycznej

Penspen dostrzega w Polsce ogromny potencjał do współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury wodorowej, która jest kluczowa dla transformacji energetycznej. Firma ma doświadczenie w projektach takich jak H21 w Wielkiej Brytanii, gdzie modernizowała gazociągi do transportu wodoru, i chce przenieść te rozwiązania na polski grunt. Współpraca z lokalnymi partnerami, takimi jak PGNiG czy Orlen, które również inwestują w wodór – Orlen planuje 100 stacji tankowania wodoru do 2030 roku – może przyspieszyć rozwój sieci dystrybucji wodoru w Polsce. Penspen zamierza także wspierać projekty związane z magazynowaniem wodoru i jego wykorzystaniem w przemyśle, np. w hutnictwie, gdzie wodór może zastąpić węgiel w procesie redukcji emisji. Targi H2 Poland będą dla firmy okazją do zidentyfikowania konkretnych możliwości współpracy, które mogą przyczynić się do realizacji unijnych celów dekarbonizacji, takich jak 42,5 procent udziału OZE w miksie energetycznym do 2030 roku.

Penspen / Biznes Alert