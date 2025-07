Katastrofa węgla kamiennego w Polsce

Likwidacja polskiego górnictwa węgla kamiennego jest sprawą niezręczną dla polskiego rządu, który pełni funkcje właścicielskie w tej branży. Wynika to z dawnej roli tego resoru, kiedy pod koniec lat osiemdziesiątych zatrudnionych było w nim około pół miliona ludzi, a wydobycie zbliżyło się do 200 milionów ton. Trwający od lat proces likwidacji tego sektora gospodarki niewątpliwie teraz przyśpieszy. Sprawi to zatwierdzona właśnie przez Senat ustawa metanowa dla górnictwa węgla kamiennego

Od strony ekonomicznej likwidacja polskiego górnictwa węgla kamiennego jest przesądzona. Wystarczy spojrzeć na krajowe koszty jego wydobycia, które w minionym roku wyniosły 215 euro za tonę, a za jego import płaciliśmy 120 euro.

Podobnych wskaźników nieopłacalności tej branży jest znacznie więcej. W 2023 roku koszt wydobycia tony węgla w Polsce wynosił 942 zł, podczas gdy w amerykańskiej kopalni Antelope Rochelle w Wyoming było to zaledwie 178 zł. Już na podstawie tylko tej elementarnej matematyki chciałoby się apelować o jak najszybsze zamknięcie jeszcze istniejących kopalń, aby nie powiększać start spowodowanych ich istnieniem.

Przyczyny upadku górnictwa węgla kamiennego

Symbolem trwającego obecnie procesu likwidacji polskiego górnictwa węgla kamiennego jest też sukcesywny spadek wydobycia. Najwięcej węgla kamiennego wydobyto w 1979 roku – blisko 200 mln ton. Od tego czasu jest tylko coraz gorzej. Przeciwny temu rekord osiągnięto w minionym roku, kiedy wydobyto tylko 43 mln ton, co jest mniejszą ilością od tego co na Górnym Śląsku pozyskiwano pod koniec zaborów.

Jedni twierdzą, że to skandal, a inni, że to normalna kolej rzeczy w świecie przemijających starych i dziś już nieaktualnych technologii. Era ochrony środowiska jednoznacznie oceniła rolę węgla we współczesnym świecie trzy razy literą D: dirty, dusty, and dangerous, czyli brudny, pylasty i niebezpieczny.

Zielona energetyka, która propagandowo dawała darmową energię, miały zastąpić rolę węgla, jako jej czysta odmiana. Państwa UE kierunek ten przyjęły jako docelowy mający wyeliminować wszelkie paliwa kopalne w procesie stale doskonalonej dekarbonizacji.

Przestarzałe górnictwo węglowe

Od 1980 roku zaprzestano inwestować w nowe kopalnie węgla kamiennego. Obecnie jeszcze czynna kopalnia węgla kamiennego Morucki sięga lat 50 osiemnastego wieku. Kilka kopalń liczy sobie już ponad sto lat. Należy do nich czynna obecnie KWK Bobrek – Piekary w Bytomiu. Inne liczą sobie tylko po nieco więcej aniżeli pół wieku.

Ekonomiści omawiający problemy polskiego górnictwa węglowego pytają retorycznie; kto chciałby wymagać od stuletniego samochodu, aby obecnie wygrywał wyścigi typu Grand Prix – Formuła 1?

Okazuje się, że jest to nie tylko symboliczne wydobycie z kopalni, która już dawno winna zostać obiektem muzealnym. To również kwestia bezpieczeństwa pracy, które znacznie trudniej jest zachować w przestarzałej strukturze. Stąd też śmiertelne wypadki w tym górnictwie są na porządku dziennym. Za miniony rok było ich 14. Nie jest to zatem zawód bezpieczny.

Górnik pracujący przy taśmociągu. Fot.: LW Bogdanka

Kto jest właścicielem?

Powszechnie w prawie uważa się, że właściciel jest odpowiedzialny, za to co dzieje się na terenie jego zakładu produkcyjnego, wydobywczego i każdego innego. W przypadku polskiego węgla formalnie jest nim Skarb Państwa, a w jego imieniu decyzje podejmuje odpowiedni minister. To ten właściciel wstrzymał wszelkie inwestycje odtworzeniowe i wydajnościowe tego górnictwa, doprowadzając do jego ruiny.

Media jednak jakby tego nie zauważały, informując, że górnictwo doprowadziło się do katastrofy. Owszem taki jest skutek bezczynności i bierności jego właściciela. Ten ma w obronie prawo UE, które jak już wspomniano, preferuje dekarbonizację, i za nic nie zgodzi się na otwarcie żadnej nowej kopalni węgla kamiennego przez państwowego jego właściciela, który musi dostosować się do zaleceń i wymagań UE. Nie dotyczy to górnictwa znajdującego się w rękach prywatnych.

Przykładem jest tu górnictwo Stanów Zjednoczonych. Państwo to w minionych latach przewodziło światowej dekarbonizacji, wydobywając jednocześnie najwięcej węgla na Zachodzie. Na zarzuty sprzecznych oświadczeń i działań rząd USA odpowiadał, że nie posiada żadnej kopalni i zarzut ten go nie dotyczy. Prywatne kopalnie nie muszą zaś przestrzegać tych przepisów, gdyż nie zawierały w tej sprawie odpowiednio zobowiązujących je do tego umów. Tak lider globalnej dekarbonizacji sam wydobywał najwięcej węgla kamiennego na Zachodzie.

Europejskie mocarstwo węglowe

Wszystko to jest trochę dziwne w kontekście posiadanych zasobów węgla kamiennego. Statystyki plasują nas na dziewiątym miejscu z zasobami wynoszącymi 25 – 28 miliardów ton, zaznaczając, że jesteśmy jednym z najbardziej zasobnych krajów świata.

Nie uwzględniają one najnowszych badań i bilansów, jakie dokonuje w tej materii Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie (PIG). Według najnowszych informacji posiadamy 64 miliardy ton udokumentowanych w różnych kategoriach zasobów węgla kamiennego. Są to zasoby co prawda geologiczne, czyli rozpoznane, ale bilansowe, nadające się do ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji.

Trzeba dodać, że zasoby przemysłowe, czyli technicznie możliwe do wydobycia, bywają na ogół znacznie mniejsze. Ustala się je tylko w wypadkach zamierzonej inwestycji. Terytorialnie i miejscowo są to zasoby bardzo różne, to znaczy zalegające zarówno bardzo głęboko, ale możliwe do wydobycia we współczesnej technice, ale także i bardzo płytko. W regionie wałbrzyskim są nawet masowo wydobywane w sposób rzemieślniczy, jako górnictwo biedaszybów.

Pewnym ewenementem zasobowym jest fakt, że generalnie od 2006 roku, zasobów tych przybywa mimo ich eksploatacji. Od tego roku do dziś wydobyto łącznie blisko miliard ton węgla, a jego zasoby zbliżyły się do poziomu z 1980 roku. To pozorny paradoks, gdyż zasoby węglowe są nieodnawialne. Jest to zasługą PIG, która to instytucja stale je dokumentuje, przelicza i aktualizuje, również na podstawie nowych wyników poszukiwań, wierceń i dokumentacji. W Europie większymi zasobami węgla dysponują tylko Niemcy i Ukraina na terytorium sprzed rozpoczęcia działań wojennych.

Hałda węgla przy kopalni. Fot.: LW Bogdanka

Jan Karski i inni

Nie wnikając w zawiłe prawne aspekty sporu Skarbu Państwa z australijską spółką o prawo do eksploatacji złoża i kopalni Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, sam proces, niezależnie od końcowego wyniku nie przynosi nam zaszczytu na międzynarodowym rynku inwestycji górniczych. Być może było to celowe działanie, aby zniechęcić jakichkolwiek inwestorów do inwestycji węglowych.

Złożone w tej sprawie polskie odwołanie ma niewielkie szanse na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie, gdyż Skarb Państwa odbierając koncesje australijskiej spółce, przyznał ją KWK Bogdanka, czyli sam sobie, gdyż jest głównym jej akcjonariuszem. Podobne działania wcześniej przeprowadzono w stosunku do innej australijskiej firmy Coal Holding sp. z o. o, która wydała miliony dolarów na dokumentacje, które nie uzyskały rządowych akceptacji, mimo wielokrotnych poprawek i uzupełnień.

Firma wycofała się z tej bardzo korzystnej dla regionu i opłacalnego ekonomicznie wznowienia wydobycia węgla koksowego Nowa Ruda na Dolnym Śląsku. Wtedy szczęśliwie się to skończyło się, gdyż odmowy te nie zostały zaskarżone w międzynarodowych trybunałach sądowych.

Przyśpieszenie likwidacji polskiego węgla

Krajowym sygnałem dla szybkiego zakończenia niezręcznej dla władz RP sytuacji górnictwa węgla kamiennego stała się zatwierdzona przez Senat RP ustawa metanowa dla górnictwa węgla kamiennego, która powierza jej realizacje Wyższemu Urzędowi Górniczemu (WUG) w Katowicach, który pełni obowiązki nadzoru bezpieczeństwa pracy w tym sektorze.

Metanowe rozporządzenie UE 2024/1787 to kompleksowy zbiór przepisów mających na celu redukcję emisji metanu z sektora energetycznego w Unii Europejskiej. Weszło ono w życie 4 sierpnia 2024 roku. Określają one limit emisji metanu z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla energetycznego, który od 2027 roku wyniesie 5 ton na 1000 ton wydobytego węgla, a od 2031 roku ma być obniżony do 3 ton. Dodatkowo, rozporządzenie zakazuje uwalniania metanu z systemów odmetanowania.

Na 20 istniejących kopalń węgla kamiennego jedynie pięć z nich to zakłady niemetanowe (Sobieski, Janina, Piast, Ziemowit, Bogdanka). Pozostałe, nie licząc dwóch, są silnie metanowe, prowadzące wybycie w warunkach III i IV stopnia zagrożenia metanowego.

Trzeba dodać, że wraz z zwiększająca się stale głębokością wydobycia na Górnym Śląsku, ilość metanu gwałtownie wzrasta, co nie tyle jest sprzeczne z rozporządzeniem UE, co przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia górników. Inspektorom WUG nie pozostaje nic innego, tylko wydać odpowiednie zarządzenia o terminach zamknięcia tych najbardziej metanowych 18 kopalń. Urząd ten posiada restrykcyjne uprawnienia karne, dlatego z natychmiastowym zamknięciem tych feralnych kopalń, nie powinien mieć żadnych trudności.

Zmierza to do sytuacji niemieckiej, kiedy w styczniu 2019 roku w obecności prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera zamknięta została ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Niemczech Prosper – Haniel w mieście Bottrop (Zagłębie Ruhry). A przecież Niemcy posiadają znacznie większe jego zasoby, aniżeli Polska. Procesu tego nie da się zatem zatrzymać, ani odwrócić przynajmniej do czasu, kiedy należymy do UE, dla której priorytetem jest dekarbonizacja, zielona energia i ochrona środowiska.

Adam Maksymowicz