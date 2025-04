Kolejne zmiany w programie dopłat do kredytów „Pierwsze Klucze”. Nowe możliwości dla kredytobiorców

Program „Pierwsze Klucze”, który ma ułatwić Polakom zakup pierwszego mieszkania lub domu, znów przechodzi modyfikacje. Rząd wprowadza kolejne zmiany, by dostosować go do realiów rynkowych i zwiększyć dostępność wsparcia dla młodych rodzin oraz osób bez własnego lokum.

Najnowsze zmiany w „Pierwszych Kluczach” dotyczą głównie zasad przyznawania dopłat do kredytów hipotecznych. Jednym z kluczowych punktów jest podniesienie limitu wieku dla beneficjentów – teraz o wsparcie mogą ubiegać się osoby do 40. roku życia, a nie jak wcześniej do 35 lat. To odpowiedź na sygnały od młodych ludzi, którzy coraz później decydują się na zakup nieruchomości, często z powodu dłuższej edukacji czy budowania stabilności finansowej.

Zmodyfikowano także kryteria dochodowe. Wprowadzono bardziej elastyczne progi, które uwzględniają regionalne różnice w zarobkach – mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie pensje są niższe, zyskają łatwiejszy dostęp do programu. Jednocześnie podniesiono maksymalną kwotę kredytu objętego dopłatą, co ma umożliwić zakup mieszkań w większych miastach, gdzie ceny nieruchomości są wyższe. Jednak w zamian za te ułatwienia rząd zaostrzył wymagania dotyczące wkładu własnego – teraz minimalny próg wynosi 15 procent, zamiast dotychczasowych 10 procent.

Jakie korzyści dla kredytobiorców?

Dzięki dopłatom państwo przez первые lata spłaty kredytu pokrywa część odsetek, co znacząco obniża miesięczne raty. W praktyce oznacza to, że młodzi ludzie mogą pozwolić sobie na większy metraż lub lepszą lokalizację, niż gdyby finansowali zakup wyłącznie z własnych środków. Na przykład rodzina z jednym dzieckiem, kupująca mieszkanie za 400 tysięcy złotych, może zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie w początkowym okresie spłaty. To realne wsparcie, które ma zachęcić do zakładania rodzin i stabilizacji życiowej.

Program zakłada też preferencje dla rodzin wielodzietnych – im więcej dzieci, tym wyższa dopłata. Wprowadzono również możliwość łączenia „Pierwszych Kluczy” z innymi formami wsparcia, jak np. programem mieszkaniowym dla młodych rodziców, co zwiększa szanse na zakup wymarzonego lokum. W efekcie beneficjenci zyskują większą elastyczność w planowaniu swojej przyszłości.

Nie obyło się bez krytyki. Eksperci zwracają uwagę, że podniesienie wymaganego wkładu własnego może wykluczyć z programu osoby o najniższych dochodach, które i tak mają problem z uzbieraniem oszczędności. Z drugiej strony banki chwalą zmiany, argumentując, że wyższy wkład zmniejsza ryzyko kredytowe i stabilizuje rynek. W dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, gdzie ceny mieszkań szybują w górę, nawet z dopłatami zakup nieruchomości pozostaje wyzwaniem dla wielu młodych ludzi.

Rzeczpospolita / Mateusz Gibała