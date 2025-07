Grecja ma większość energii z OZE i nadwyżkę produkcji z fotowoltaiki  

Grecja ma obecnie 16 gigawatów mocy odnawialnej energii elektrycznej, w tym prawie 10 GW energii słonecznej. Według Greckiego Stowarzyszenia Firm Fotowoltaicznych (HELAPCO), w 2024 roku 1,6 miliarda euro zainwestowano w nowe projekty fotowoltaiczne w całym kraju, zwiększając całkowitą moc o 2,5 GW. Natomiast według Greckiego Stowarzyszenia Producentów Energii Słonecznej SPEF od zeszłego roku, 55 procent rocznego zużycia energii elektrycznej pochodziło z zasobów odnawialnych, a energia słoneczna stanowi około 23 procent.

– Sektor energetyczny w Grecji osiąga nasycenie z powodu niewielkich rozmiarów kraju, ograniczonej infrastruktury i opóźnienia w rozwoju zdolności magazynowania energii – wyjaśnia prezes SPEF – Stelios Loumakis w wywiadzie dla Francuskiej Agencji Prasowej (AFP).

Nadwyżka produkcji z fotowoltaiki

W maju operator energii elektrycznej DEI musiał nakazać tysiącom średnich producentów dezaktywację swoich jednostek w najbardziej słonecznej porze dnia, żeby uniknąć awarii zasilania. Aby zarządzać nadwyżką, Grecja opracowuje system magazynowania energii, ale nadrobienie zaległości zajmą lata, z czego następne trzy będą kluczowe, zdaniem Steliosa Psomasa, doradcy HELAPCO. Prawdopodobnie nadwyżka mocy z energii odnawialnej była przyczyną problemów z siecią energetyczną w Hiszpanii i Portugalii w kwietniu. Okazuje się, że zarządzanie nadwyżką energii odnawialnej staje się nie lada wyzwaniem, a kluczowe okazują się możliwości magazynowania i pojemności baterii. Jak przypomina AFP, w 2023 roku grecki premier Kyriakos Mitsotakis przewidział, że Grecja wkrótce wyprodukuje 80% swoich potrzeb energetycznych z energii odnawialnej.

Widok z lotu ptaka, który pokazuje farmę energii słonecznej w pobliżu Kastro Viotias. Źródło: AFP

Otwarcie największej sieci parków fotowoltaicznych

Jak podaje grecki portal tovima.com, 1 lipca 2025 roku otwarto największą sieć parków fotowoltaicznych, jaką kiedykolwiek zainstalowano wzdłuż greckiej autostrady. Podczas inauguracji, minister Infrastruktury i Transportu – Christos Dimas oświadczył, że „Jest to inwestycja o wartości 10 milionów euro, która w ciągu zaledwie dwóch lat stała się modelem zrównoważonej i niezależnej energetycznie infrastruktury.” Według ministra, projekt Olympia Odos, nowoczesna autostrada, łącząca Ateny z Patras

i regionem Peloponezu, pokrywa teraz wszystkie swoje potrzeby energetyczne za pomocą odnawialnych źródeł. Na greckim portalu Tovima przeczytamy, że program solarny autostrady obejmuje 19 parków fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej mocy 10 MWp. Jednostki te zostały zainstalowane w innowacyjny i przyjazny dla środowiska sposób, wykorzystując zadaszenia, parkingi i wcześniej nieużywane tereny wzdłuż autostrady.

Ambitne cele Grecji

Portal Power Technology zauważa, że zmieniony przez grecki rząd Krajowy Plan Energii i Klimatu (NECP) ma na celu, aby odnawialne źródła energii stanowiły 82% produkcji energii elektrycznej do 2030 r. – więcej niż poprzedni cel 66%. Projekty takie jak Oricheio PPC Ptolemaida w zachodniej Macedonii (region Grecji), są przykładem zaangażowania kraju w realizację tego ambitnego celu. Inwestycja to ogromny park fotowoltaiczny, który prawdopodobnie przyczyni się do 1,8% krajowej rocznej produkcji energii elektrycznej. Projekt ten zbliża się obecnie do ostatniego etapu budowy na terenie dawnej kopalni węgla. Zdaniem Power Technology, przyczyni się do zaangażowania Europy w osiągnięcie niezależności energetycznej i osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku. Ma również przynieść korzyści dla rozwoju gospodarczego dla swojego regionu.

Dawna kopalnia węgla została przekształcona w celu rozwoju parku fotowoltaicznego. Źródło: Nextracker/Business Wire, Inc.

Grecja poligonem doświadczalnym dla Polski

Grecja, podobnie jak Portugalia, Hiszpania i południe Francji, zmaga się z nadwyżką energii słonecznej. Okazuje się, że bez zapewnienia odpowiedniego magazynowania energii, może mieć problemy ze stabilnością sieci. Mimo wszystko Grecja nie zaprzestaje inwestowania w OZE i chwali się kolejnymi projektami. Wygląda na to, że przyszłość należy do nowoczesnych baterii i akumulatorów, które będą gromadzić nadwyżki mocy i rozwiążą problemy, które teraz występują w słonecznych okresach w niektórych krajach. W Polsce, która jest coraz bardziej nasycana panelami fotowoltaicznymi w słoneczne okresy, także występuje zjawisko nadprodukcji energii. Przykład Grecji i innych krajów południa Europy może być dla nas doskonałym poligonem doświadczalnym.

Marcin Jóźwicki